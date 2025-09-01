Se manifiestan afuera del Senado por toma de protesta de juzgadores electos; “acordeón, burla a la nación”, gritan

AGENCIAS

Previo a la toma de protesta de jueces, magistrados y ministros electos por voto popular en el Senado de la República, un grupo de personas, integrantes de la Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP), se manifestaron a las espaldas del recinto legislativo contra la elección de personas juzgadoras, a quien acusaron de “traidores a la patria”.

Al grito de “¡Acordeón, acordeón, burla a la nación!”, “¡Juez votado, corrupto asegurado!”, “¡Traidores a la patria!”, “¡Jueces del bienestar!”, entre otros, los manifestantes se apostaron sobre la Avenida Insurgentes Centro, donde gritaron consignas contra los juzgadores electos que buscaban ingresar al Senado y a las camionetas “machuchonas” que circulaban por Insurgentes.

Porfirio, integrante de la RECAP, indicó que “nos manifestamos por todo este fraude de la elección judicial, porque el resultado es idéntico al de un acordeón y la probabilidad de que sea idéntico es bajísima”.

“Morena es un narcopartido terrorista que no debería estar en el poder”, agregó.

Además, sostuvo que los integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación no garantizarán la mejora de la impartición de justicia, “porque son partidistas, la ley debe ser ciega, estos tienen tendencias y estos están puestos a modo”.

Con respecto al Primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Porfirio señaló que “hablan bonito, pero nunca dicen la verdad. Lo que dijo, ya sabemos que siempre mienten”.