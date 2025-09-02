Análisis Político

Antonio Frausto

Sheinbaum quiere a Tamaulipas

Si bien, durante la administración de López Obrador los tamaulipecos recibieron beneficios a través de los programas sociales y becas educativas cómo todos los mexicanos, gran parte de la opinión pública pensaba que eran necesarios mayores recursos de la Federación para acelerar el gran potencial que la entidad posee.

Y es que, a casi un año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, su gobierno ha invertido e invertirá, recursos millonarios en proyectos estratégicos que activarán el desarrollo que necesita la región y que por ende mejorarán la calidad de vida de la gente.

Durante su mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno, la presidenta dio a conocer las acciones más importantes de su administración, siendo Tamaulipas uno de los estados en donde se llevan a cabo relevantes obras de desarrollo.

Una de ellas, es la segunda línea del acueducto de la Presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, proyecto anhelado y prometido durante años por los gobernantes federales, estatales y hasta municipales, que simplemente no lograba consolidarse. Hasta que se concretó bajo la gestión del gobernador Américo Villarreal en la administración de Sheinbaum.

Otro proyecto relevante que no se hizo en el sexenio anterior, será la tecnificación del campo, a través del Programa Nacional “México se Tecnifica”, Tamaulipas se beneficiará con la tecnificación de los Distritos de Riego 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, sumamente importantes para la producción en la entidad.

Los puertos de Altamira y el recién inaugurado Puerto del Norte en Matamoros, son otros de los espacios que recibirán recursos federales, el primero para su consolidación y el segundo para su crecimiento, considerando incluso al de Altamira como uno de los grandes polos de desarrollo a nivel nacional.

La llegada del tren de pasajeros a Nuevo Laredo es otra de las grandes obras federales que tocará a Tamaulipas, proyecto que promete ser un detonante más para el crecimiento de esta urbe aduanera.

El Corredor Golfo Norte o del Golfo del Norte en Tamaulipas, es un ambicioso proyecto carretero, que aunque aún está en análisis, tienen muchas posibilidades de realizarse, con una inversión de 40 mil millones de pesos, conectará de manera más rápida y segura Nuevo Laredo-Victoria-Tampico, una de las grandes obras del Plan Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030.

No hay que olvidar el desarrollo de infraestructura hospitalaria, que si bien comenzó en el sexenio anterior, estará concluyendo en el actual, con un par de hospitales en la zona sur y rehabilitando y equipando otros en los municipios con mayor población en la entidad.

Esto no significa que López Obrador haya olvidado a Tamaulipas durante su gobierno, pues los dos años que coincidió con la gestión de Américo Villarreal, fue una de las entidades que más visitó, pero siempre se esperaban un poco más del presidente, deseando que aquella famosa frase de “obras son amores” se sintiera cada vez que visitaba esta tierra.

Si bien, en su primer año sus visitas no han sido tan frecuentes como las de su antecesor, si han sido importantes y en cada una de ellas ha dejado huella de lo que significa Tamaulipas para su gobierno, al entregar apoyos, estar cerca de la gente o anunciar alguna significativa nueva inversión.

Claudia Sheinbaum ha dejado en claro que su cercanía con Américo Villarreal es importante, sin duda que pertenecer al mismo movimiento político e ideológico ha sido clave para estrechar esa relación, pero que también lo es, su visión de desarrollo para México.

Por eso, si en un análisis muy general, comparamos lo realizado por el ex presidente contra lo hecho por la mandataria federal a lo largo de su primer año, podríamos asegurar que Claudia Sheinbaum quiere a Tamaulipas, pues le está invirtiendo mucho más.

Sin embargo, más que su cercanía con la gente, su afinidad ideológica o amistad con el gobernador, con todas estas obras, la presidenta está destacando su visión estratégica, dejando constancia de lo trascendente que es Tamaulipas para el país, y que México no es sólo el sureste, pues el bienestar debe ser para todos.

Una prueba más de que Sheinbaum quiere a Tamaulipas, es que el próximo domingo al mediodía estará en Ciudad Victoria, específicamente un evento masivo en el Polyforum, en donde se espera que miles de personas de diversos municipios asistan, una especie de encuentro con los ciudadanos en el marco de su Primer Informe de Gobierno.

EN EDUCACIÓN SE HACEN LAS COSAS BIEN

El que de plano sí se llevó una palomita en la administración estatal es el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, pues previo al inicio del ciclo escolar 2025 – 2026, consiguió que Mario Delgado, estuviera en Tamaulipas para inaugurar junto con el gobernador el Cbtis 302 en Reynosa.

Y es que, la visita del titular de la SEP no fue cosa menor, pues es un influyente integrante del gabinete federal y con su presencia en la entidad, manda un mensaje de total apoyo político de la presidenta Claudia Sheinbaum al mandatario Américo Villarreal.

Pero también es un reconocimiento a la labor de Valdez García, que a pocos meses de su llegada a la titularidad de educación, se ha caracterizado por ser un político abierto, responsable y sobre todo conciliador en pro de la educación, más allá de los intereses personales del gremio magisterial.

El secretario no sólo es una persona de buenos oficios políticos, también es un hombre de resultados, pues en lo que va de su gestión ha logrado impulsar acciones como la implementación en Tamaulipas de la estrategia nacional Vida Saludable, la campaña contra las drogas, específicamente contra el fentanilo y ahora el Bachillerato Nacional Único, siendo la entidad una de las primeras en ponerlo en práctica.

Es por eso que la visita de Mario Delgado al estado previo al informe de la presidenta Sheinbaum, fue un mensaje contundente de que en Tamaulipas se están haciendo las cosas bien en educación.

MISIÓN CUMPLIDA EN VICTORIA

Luego de años y administraciones estatales y municipales de promesas incumplidas, finalmente hace unos días se concretó la tan anhelada segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria a la capital, proyecto que está en marcha gracias a la gestión del gobernador Américo Villarreal y al respaldo económico del Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uno de los más contentos con esta obra es sin duda el alcalde Lalo Gattás, quien de manera muy emotiva ha agradecido al gobernador y a la presidenta por concretar este gran proyecto, que realmente si cambiará para bien la vida de los victorenses y dejará atrás el problema de la falta de agua.

El edil ha expresado que la construcción de la segunda línea, garantizará el abasto de agua potable para más de 400 colonias y dará certidumbre de contar con el vital líquido para los siguientes 50 años. Es decir, será una de las bases para continuar con la transformación de la ciudad.

Además durante su realización, la obra dará empleo, reactivará la economía regional y por supuesto traerá desarrollo y crecimiento que tanto requiere la capital. Pues el que una ciudad cuente con agua y gas propicia la inversión de empresas.

Seguramente viéndolo en retrospectiva, Lalo Gattás debe estar muy contento y orgulloso de que se esté haciendo realidad este sueño, que incluso durante el primer año de administración de su anterior período, lo confrontó contra el ex gobernador, costándole persecución política y judicial. Pero ahora ha valido mucho la pena.

