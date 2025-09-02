Con Rutas de la Salud abastecen de medicamentos a hospitales de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México. – Tamaulipas es uno de los diez estados del país en donde se ha logrado una cobertura del 100 por ciento de abasto de medicamentos a los hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar, a través de las Rutas de la Salud, expresó Alejandro Svarch Pérez.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, este martes, en Palacio Nacional, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del IMSS-Bienestar expuso que, a solo dos semanas del inicio de la estrategia, en Tamaulipas se abasteció a 259 centros de salud y en 20 hospitales, entregando 349 kits de medicamentos.

Hace dos semanas, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se sumó a este nuevo programa y dio el banderazo que puso en marcha 35 rutas con 15 camiones para la distribución de los medicamentos.

La Ruta de la Salud, explicó Svarch Pérez, es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de garantizar el suministro público y gratuito de medicamentos e insumos para la salud en todo el sistema IMSS-Bienestar.

Agregó que, entre el 19 y el 30 de agosto, se movilizaron 1,006 rutas, en más de 700 vehículos, para distribuir 11,364 paquetes totales de medicinas e insumos en las unidades médicas.

“Más de 28 millones de medicamentos fueron entregados en los 8,061 centros de salud y en los 578 hospitales de IMSS-Bienestar”, indicó.

En esta misma conferencia, el director general del ISSSTE, Martí Batres, dio a conocer que el próximo mes de diciembre se inaugurará el nuevo Hospital General en Tampico. Recordó que, el pasado mes de agosto, también en Tamaulipas, inició la construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz