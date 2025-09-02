Inicia UPV con el Doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Universidad Politécnica de Victoria (UPV) inició el Doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas y la décimo séptima generación de la Maestría en Ingeniería, posgrados que buscan especializar al recurso humano que requiere Tamaulipas ante los nuevos retos tecnológicos.

La maestra Estela Torres Ramírez, secretaria académica de la universidad; el doctor Enrique Rocha Rangel, titular de Posgrado y de la Maestría en Ingeniería, y el doctor Eddie Nahúm Armendáriz Mireles, coordinador del doctorado, presidieron la ceremonia de arranque de estos programas de posgrado ante la presencia del núcleo académico de ambas especialidades.

Torres Ramírez felicitó a las y los estudiantes por continuar con su formación académica y destacó que, con este tipo de especializaciones, la universidad continúa a la vanguardia en la preparación de profesionales de excelencia en la ciencia y la tecnología en Tamaulipas.

Señaló que las líneas de investigación que se cultivarán en ambos programas son: mecatrónica y ciencias computacionales, así como nanotecnología y materiales avanzados. Subrayó que estos campos traerán un enorme beneficio para las industrias, fábricas, empresas, dependencias gubernamentales y centros de investigación, al promover el desarrollo científico y tecnológico en la entidad.

“El objetivo de ambos programas de posgrado es formar profesionales con alta calidad académica e innovadora en ingeniería, capaces de abordar desafíos en sectores estratégicos de la industria y la investigación, para contribuir significativamente a la investigación aplicada y al desarrollo tecnológico de los sectores productivos de bienes y servicios”, enfatizó.

El Doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas inicia con 13 estudiantes, quienes marcarán un precedente al ser la primera generación que se graduará en cuatro años. La Maestría en Ingeniería cuenta con 16 estudiantes y llega a su décimo séptima edición, con una duración de dos años.

Con la implementación de estos posgrados, la Universidad Politécnica de Victoria refrenda su compromiso de formar a profesionales con especialización en los ámbitos que requiere la entidad de acuerdo con su desarrollo, acorde con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.