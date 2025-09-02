Llega a México Secretario de Estado de EU, Marco Rubio; firmará convenio de Seguridad con Sheinbaum

AGENCIAS

Ciudad de México.- Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, llegó este martes a México para firmar un acuerdo en materia de seguridad y reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario estadounidense fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el canciller Juan Ramón de la Fuente, el embajador de su país en México, Ronald Johnson, y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte.

Esta es la cuarta gira que Rubio realiza por el continente americano y la primera en la que visita México desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en febrero pasado.

Contra cárteles

El Departamento de Estado informó que el propósito de esta gira —en la que también visitará Ecuador— es impulsar las prioridades clave de Estados Unidos.

“Estas (prioridades) incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, indicó la dependencia.

El ataque de EU contra lancha con drogas

Antes de abordar su vuelo con destino a México, Rubio se refirió al ataque que el Ejército de su país lanzó contra una lancha presuntamente cargada con droga que zarpó de Venezuela.

“El Presidente (Trump) ha sido un muy claro en que usará todo el poder de Estados Unidos para atender y erradicar estos cárteles, sin importar dónde están operando”, declaró.

Está previsto que Rubio se reúna este miércoles en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum para firmar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.

La llegada de Rubio se da un día después de que la mandataria presentara su Primer Informe de Gobierno, en el que aseguró que con Estados Unidos hay cooperación sin subordinación.

“Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México; nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”, sostuvo.