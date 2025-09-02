Pago de predial impacta en mejora de servicios públicos en Ciudad Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Resultado de la buena respuesta del contribuyente en el pago del impuesto predial 2025, la Tesorería Municipal de Victoria incrementó la recaudación en 49 millones de pesos durante el primer semestre del año.

Guadalupe de los Reyes Acosta, titular de la dependencia, destacó que el ingreso por este concepto representa un incremento de 5 millones más que el 2024 y se destinará a mejorar la calidad de vida de los victorenses.

Para incentivar la recaudación, comentó que evalúa con el alcalde Lalo Gattás, implementar en los meses de noviembre y diciembre la campaña de condonación del cien por ciento en recargos en impuesto predial.

Agregó que, en apoyo a la economía del ciudadano, se brinda facilidades en la regularización con convenios de pago, y a través de notificaciones por el Departamento Jurídico se requiere a propietarios de lotes baldíos.