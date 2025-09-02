Reconoce rector a Lalo Sagastegui por sus logros deportivos a nivel internacional

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, recibió en sus oficinas al estudiante y deportista de alto rendimiento, Eduardo Sagastegui Becerra, alumno de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), quien, recientemente, regresó de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde obtuvo medalla de bronce en la categoría -60 kg de judo.

Durante el encuentro, el rector destacó la importancia del deporte universitario como motor de formación integral, resaltando que la UAT brinda apoyo a sus deportistas en todas las disciplinas, fomenta el orgullo universitario y fortalece la representación de Tamaulipas y México a nivel nacional e internacional.

Además, subrayó que los atletas de alto rendimiento cuentan con oportunidades y seguimiento con miras a lograr una representación olímpica en el futuro.

Por su parte, Eduardo Sagastegui agradeció al rector y a la Universidad por el respaldo recibido durante su preparación, destacando que el apoyo institucional le ha permitido competir y representar con orgullo a la UAT, a Tamaulipas y a México, mientras continúa con sus estudios de licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje.

Compartió también los detalles de su preparación previa a los Juegos Panamericanos, destacando que siguió entrenando en las instalaciones de la UAT, aprovechando los recursos que la Universidad pone a disposición de sus atletas, así como el acompañamiento cercano y los apoyos necesarios para su preparación y desplazamientos a competencias internacionales.

El rector Dámaso Anaya reiteró que el deporte de alto rendimiento no solo forma atletas, sino que también prepara a los jóvenes para enfrentar los retos de la vida. Reafirmó que la UAT seguirá impulsando a sus estudiantes a alcanzar sus metas académicas y deportivas, proporcionando seguimiento y acompañamiento necesario para que puedan prepararse y buscar su clasificación a competencias internacionales.

Con estos logros, Eduardo Sagastegui Becerra se consolida como un orgullo de la UAT, de Tamaulipas y de México, y continúa su camino hacia futuros retos internacionales, incluyendo el Mundial de Judo en Lima, Perú, y competencias clasificatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.