Tragedia en Padilla: Mueren dos empleados de Comapa por intoxicación

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Cuando realizaban trabajos de mantenimiento en una alcantarilla, dos empleados de la Comisión de agua potable y alcantarillado (Comapa), del municipio de Padilla, murieron por intoxicación y el director municipal del organismo fue rescatado con vida y trasladado a un hospital de Ciudad Victoria.

La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 47, a un costado de la carretera federal Ciudad Victoria a Matamoros, donde los trabajadores habrían ingresado y presuntamente inhalado una alta concentración de gas metano.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo de la Fuente, informó que recibieron el reporte del municipio de Padilla, donde solicitaban el apoyo.

“Unos trabajadores estaban trabajando en una alcantarilla y abajo sufrieron el desmayo y estaban atrapados. Al arribo de la unidad ya habían sacado a una persona que fue trasladada a Ciudad Victoria en una ambulancia de este municipio y en el camino se interceptó con una unidad del Centro Regulador de Urgencias Médicas”, relató el funcionario estatal.

Los informes preliminares indicaron que la persona que fue rescatada con vida es el director de la Comapa de Padilla, quien fue internado de emergencia en un nosocomio de la capital.

Al llegar al lugar del accidente los elementos de PC Tamaulipas apoyaron con las labores de rescate de los cuerpos sin vida de las otras dos personas que quedaron atrapadas.

Al sitio llegaron decenas de personas, entre ellas familiares de los empleados fallecidos; así como también elementos de la Guardia Estatal y Federal quienes resguardaron el sitio. También se presentó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Agencia del Ministerio Público y de Servicios Periciales.

Luis Gerardo de la Fuente exhortó a las Comapas que notifiquen previamente este tipo de trabajos de mantenimiento y garantizar el uso de equipo especializado, con el objetivo de evitar que ocurran tragedias.