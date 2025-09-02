Una justicia que escucha, respeta y transforma: Roselia Bustillo Marín

Redacción Infonorte

Xalapa, Veracruz.- Luego de tomar protesta como Magistrada Presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Roselia Bustillo Marín, garantizó imparcialidad e independencia y mantener en el centro de la justicia a los sectores históricamente excluidos.

“Tengan la confianza que esta Sala protegerá todos los derechos de las personas desde una visión pluricultural, intercultural, interseccional, de género y, sobre todo, con certeza y acceso a la justicia”, señaló la abogada zapoteca.

Después del acto protocolario en la sede del Senado de la República, adelantó que en la Sala Regional Xalapa (que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) trabajarán de manera imparcial, independiente, apegados al derecho y a la justicia: “no más allá de eso”.

Tras obtener un millón 352 mil 305 votos en la pasada elección judicial, la orgullosamente indígena, pidió un voto de confianza en la nueva era y nueva integración de la Sala Regional, pues recordó que se deben a sus votantes.

A Roselia Bustillo Marín, la acompañarán la magistrada Eva Barrientos Zepeda y el magistrado José Antonio Troncoso Ávila, quienes obtuvieron el mayor número de votos para conformar dicha sala.

La originaria de Juchitán, Oaxaca, aseguró que inicia una etapa orientada a consolidar una justicia que escucha, respeta y transforma; y reafirmó el compromiso del TEPJF con los derechos político-electorales de todas y todos los mexicanos.

Su nombramiento marca un paso histórico en la construcción de una justicia electoral más cercana al pueblo y más representativa de la diversidad de México.

Bustillo Marín ha dedicado más de 15 años a la defensa de la democracia y los derechos políticos. Su trayectoria combina una sólida preparación académica en derecho electoral con una profunda convicción de que la justicia debe ser intercultural, incluyente y paritaria.

“Este cargo lo asumo con la firmeza de quien ha trabajado toda una vida para que la justicia sea una realidad. Creo firmemente que la justicia no sirve si no se entiende, no transforma si no escucha y no repara si no respeta”, afirmó la nueva magistrada presidenta.

Subrayó que desde la presidencia de la Sala Xalapa trabajará para que quienes han sido tratados como excepciones estén ahora en el centro de la justicia, como son los pueblos indígenas, las mujeres, la diversidad sexual, las personas con discapacidad.

“Que todos los sectores excluidos encuentren en este tribunal una instancia que no solo resuelva, sino que respete e incluya sus derechos electorales”, dijo al comprometerse a que, desde su experiencia y capacidad, acercará la justicia electoral a los pueblos de México.

La designación de Roselia Bustillo, la primera mujer de origen indígena en dirigir la Sala Regional, es reflejo del compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum para que la justicia sea humana y cercana al pueblo.

Son cinco mujeres las que encabezan todas las Salas Regionales del TEPJF, lo que refleja el compromiso con la paridad y con una transformación que pone a las mujeres en el centro de la vida pública.