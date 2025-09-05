“Queremos seguir sumando”: Miguel Martínez, mantiene en cero la portería de Corre Premier

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Con la motivación a tope debido al buen inicio en el torneo, el plantel de Correcaminos Premier se reportó listo para recibir este viernes al equipo Cordobés FC, en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

Uno de los jugadores claves en el equipo naranja es el portero José Miguel Martínez Montoya, quien en dos partidos ha mantenido su portería sin recibir anotaciones, apoyado con un gran esquema defensivo de los dirigidos por el entrenador Jorge Dimas.

Tras sumar un punto en su visita a Uruapan, Michoacán, donde empataron a cero goles con Halcones FC, Martínez se mostró contento por los resultados obtenidos.

“Contra Halcones fue un partido fuerte, pero estamos para jugar al tú por tú con contra cualquier equipo y en cualquier cancha para sumar puntos”, expresó el joven portero de origen coahuilense.

-¿Qué tan importante es para ti que hasta el momento no hayan recibido gol en dos partidos?

“Me da mucha confianza, para mí en lo personal me motiva a querer seguir ayudando al equipo con el cero en puerta. También es trabajo de todo el equipo que no da ningún balón por perdido y eso también me motiva ¡Y motiva a todos!”, respondió Miguel Martínez.

Desde su llegada al Club Correcaminos, Miguel suma 3 mil 950 minutos jugados y ya tiene la satisfacción de haber participado en la obtención de los dos títulos en la categoría Premier en la liguilla de equipos filiales.

Correcaminos recibe a Cordobés FC en la jornada 3 del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre a las 10:00 horas en el Eugenio Alvizo Porras.

Actualmente el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se encuentra en el tercer lugar de la tabla de filiales con cuatro puntos y buscarán sumar unidades para refrendar su buena marcha en la división.