Constructores reconocen trabajo de transformación de Lalo Gattás en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Ing. Jorge Adán Contreras, reconoció que el gobierno de Victoria que preside el alcalde Lalo Gattás, trabaja con visión en el proyecto de transformar la infraestructura urbana que mejora la calidad de vida de sus habitantes.

En la reunión de colaboración, externó la disposición de la institución de fortalecer la alianza estratégica en la construcción de obras, que detonen el desarrollo urbano de la Capital y Corazón de Tamaulipas, que impulsa con apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Los constructores de Victoria apoyamos el proyecto visionario del gobierno del alcalde Lalo Gattás, trabajos unidos en el plan de Infraestructura urbana que dará buen impulso al desarrollo urbano, social y económico que merece la ciudad”, señaló Contreras Galván en su intervención.

Por su parte, Gattás Báez reconoció a la CMIC como parte fundamental en la estrategia que se implementa para avanzar en la movilidad, imagen y transformación de la Capital del Estado, así como la construcción de vivienda de calidad y accesible para sectores de la población que carecen de este importante beneficio.