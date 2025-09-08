Invita SEDENA a Tercera Rodada Motociclista en Victoria

La actividad iniciará en el campo militar de esta Capital en punto de las 8:00 de la mañana, podrán participar personas que pertenezcan a grupos de motoclub, ser motociclista independiente o contar con motocicleta.

8 septiembre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del 77 Batallón de Infantería, en coordinación con la Presidencia Municipal de Victoria anunció la Tercera Rodada Motociclista 2025 “Los Soldados También Somos Tamaulipas” para este sábado 6 de septiembre.

La actividad iniciará en el campo militar de esta Capital en punto de las 8:00 de la mañana, podrán participar personas que pertenezcan a grupos de motoclub, ser motociclista independiente o contar con motocicleta.

Los interesados pueden inscribirse directamente en el campo militar con sitio en la colonia Lucio Blanco en Ciudad Victoria, a través del correo electrónico cmcia.77bi@defensa.gob.mx, o bien solicitar información llamando a los teléfonos 81 16 60 16 67 y 834 31 300 03

Una vez más, el Gobierno de Victoria se suma a la promoción de las actividades deportivas y recreativas del 77 Batallón de Infantería en un esfuerzo conjunto por garantizar a la ciudadanía espacios sanos para el desarrollo, la Tercera Rodada Motociclista entregará reconocimientos al final de la actividad.

8 septiembre, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Entrega Lalo Gattás vivienda a familia de la Esfuerzo Popular

8 septiembre, 2025

Constructores reconocen trabajo de transformación de Lalo Gattás en Victoria

8 septiembre, 2025

Dámaso Anaya está entre los rectores mejor evaluados de México

8 septiembre, 2025

Familia UAT entrega donativo en apoyo a la salud de la pequeña Natalia

8 septiembre, 2025
Botón volver arriba