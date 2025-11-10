Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les falta mucho…

¿Qué opina de la Guardia Estatal?, la pregunta se la hago porque este lunes 10 de noviembre el Gobernador Américo Villarreal Anaya aprovechó la tradicional ceremonia de honores a la bandera para hacer un reconocimiento a la misma a tres años de su creación legal, de su asignación de nombre.

Si me exige una respuesta personal habré de decirle que fui de los escépticos y cuando entró la iniciativa al Congreso del Estado el primer sentimiento fue que solo pretendían cambiar de nombre a la policía del prófugo, esa que mataba, extorsionaba, secuestró y hasta algunos expertos la dibujaron como el brazo ejecutor del poder político.

No, no es odio al prófugo decir lo que le digo, están documentados 17 asesinatos de migrantes, allá en la frontera chica, a los que golpearon, se presume que luego los fusilaron para terminar incinerándolos en dos vehículos, actos de allá por enero del 2021, cuando Cabeza N pregonaba que iban ganándole a la delincuencia y obvio que no es el único caso, hace unos meses, como otro ejemplo, el gobierno del Estado en manos ya de Américo Villarreal reconoció que tendrá que indemnizar a las familias de ocho personas que fueron secuestradas y asesinadas en el 2019 por los llamados GOPES, la policía que usaba en forma especial el exgobernador.

Y se podría seguir con los casos en los que policías estatales de Cabeza N que fueron involucrados en asesinatos, secuestros, violaciones a derechos humanos, incluso amenazas o detenciones de políticos no afines a quien entonces era su gran jefe, y ahí nacía la incredulidad de que se pudiera tener una policía más sana, efectiva, de ahí era el origen del pensamiento que llamarla Guardia Estatal era solo maquillaje.

A fuerza de ser sinceros, hay que reconocer que nos equivocamos, reiterar que los números en tres años de la Guardia Estatal son buenos, de hecho excelentes si tomamos en cuenta que ya no se piensa en ellos como los sicarios del poder, o como parte de la delincuencia como sucedió en los dos sexenios anteriores, el de Cabeza N y Egidio.

Con otro punto bueno para la Guardia Estatal, los asesinatos disminuyeron en forma exponencial, por darle un ejemplo, en el sexenio del prófugo el promedio diario de ejecuciones o muertes violentas era superior a los 120, en abril de este año y hasta octubre, no superaban los 30.

El resto de los delitos, locales y federales, también muestran una disminución al grado que de encontrarse Tamaulipas en los primeros lugares a nivel nacional donde más crímenes se registraban por cada 100 mil habitantes ahora ya está debajo de la media, incluso hubo meses, largas temporadas, en las cuales aparecía entre los 8 con mejores resultados, el más seguro de todos los que tienen frontera con Estados Unidos.

Al respecto no hay que echar las campanas al vuelo, el mismo Américo Villarreal ha sido cauto y habla de la seguridad pública como un proceso que no ha acabado, sin embargo, también es una necesidad pregonar los resultados hasta hoy, hacerle saber al país que nos hemos convertido en una entidad donde se puede invertir más seguro, donde se puede vacacionar sin tanto problema, porque eso significa empleos y desarrollo.

Obvio es, los resultados de hoy siempre serán atacados por los enemigos de los colores de la actual administración, como ejemplo, lea usted a los sinvergüenzas que formaron parte del gobierno anterior acusándolo de todo, hasta haciendo responsable al actual mandatario de algunas cosas que siguen pasando, de no terminar de recoger el mugrero que dejaron, porque esa es otra realidad, era difícil tener buenos resultados con tanto desorden que existía.

Pero todavía hay más, el ataque sistemático del cabecismo y beneficiarios del mismo es tan burdo y fabricado que hacen escandalo y organizan protestas por “desaparecidos” que no lo están, hace unos días cerraron la calle frente a la casa de gobierno denunciando que no se encontraba una persona, misma a la que la Guardia Estatal buscó y encontró de parranda, lo más triste es que parece no ser un hecho aislado, ayer la misma Fiscalía que tenía el prófugo, esa que tiene en sus manos todavía Irving Barrios, anunció que en los últimos días hay 36 casos similares, denuncias de personas desaparecidas o secuestradas que al final se comprueba que por voluntad se alejan de sus familias, ¿casualidad’, no, en la política no existen casualidades, a menos que hoy sí, eso para quien se lo quiera creer.

Para cerrar, se debe reconocer que existen avances en los tres años de creación de la Guardia Estatal, ahora sí hay coordinación con la federación, los números que presumen son de buenos a excelentes, pero yo me sigo quedando con la idea de que todavía les falta un mucho, y les seguirá faltando hasta que el pueblo en su totalidad se sienta tranquilo, es verdad, quizá no sea culpa de la actual administración lo que pasa, pero el compromiso que hicieron con la sociedad lo tienen que seguir cumpliendo como hasta hoy…

MEJORES INDICADORES Y CONFIANZA CIUDADANA, LOGROS DE LA GUARDIA ESTATAL, EN TRES AÑOS: AMÉRICO… A tres años de la creación de la Guardia Estatal los resultados son evidentes; hoy se cuenta con una corporación con mayor formación, capacitación, equipamiento y disciplina, con lo que ha ganado la confianza de la ciudadanía, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en el complejo estatal de Seguridad Pública, en el marco de la celebración del Día de la Guardia Estatal, el gobernador destacó que la presencia de la corporación se puede ver y constatar en las carreteras, en zonas urbanas y en las diferentes regiones de la entidad, “como en una labor diaria, sostenida y continua mejorando nuestros niveles de indicadores de seguridad”, sostuvo.

“Trabajamos en inteligencia, trabajamos en prevención y vemos las causas que motivan las conductas delincuenciales para tratarlas de mitigar y evitar”, dijo y añadió: “Vemos que hay resultados, resultados en los indicadores del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, pero también en indicadores que yo creo todos podemos percibir”, expresó.

“Eso habla de una medida preventiva, de inteligencia, de permanencia de nuestras Fuerzas de Seguridad y del orden, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, con los que trabajamos coordinados y en unidad, para poder tener estos resultados”, agregó.

GUARDIA ESTATAL FORTALECE SUS PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN… Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero indicó que por instrucciones del gobernador se está coadyuvando en la armonización legislativa en materia de seguridad pública con otras dependencias de la Administración Pública Estatal para actualizar el marco normativo de conformidad con el esquema federal.

Agregó que esta actualización ya inició luego de la reforma legislativa que transfirió al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Tamaulipas, de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue aprobada por el Congreso y publicada el 4 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado.

“Este aniversario es un momento para reafirmar nuestro compromiso con la profesionalización; la Guardia Estatal continúa fortaleciendo sus procesos de formación, capacitación y certificación buscando siempre alinearse a los más altos estándares nacionales e internacionales”, dijo.

Por último, agradeció el firme apoyo del gobernador y su preocupación a quienes integran la Guardia Estatal.

“Su liderazgo, reflejo de compromiso y responsabilidad, fortalece nuestra misión y dignifica el esfuerzo que diariamente realizamos en favor de Tamaulipas”, expresó.

En la ceremonia se entregaron reconocimientos post mortem a las familias de los oficiales Oscar David Banda Porras, Yener González Hernández y Víctor E. Guillén García, caídos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo se entregó un reconocimiento y estímulo económico a Jorge Patricio Ruiz Salas, autor del nuevo himno a la Guardia Estatal, además de oficios de ascenso de grado y reconocimientos por méritos académicos y deportivos, así como equipo táctico para las y los elementos de la Guardia Estatal.

Al término de los honores, se depositó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio en el Memorial de la Guardia Estatal.

También acompañaron al gobernador: Tania Contreras López presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; diputada Eva Reyes, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; Héctor Joel Villegas González secretario general de Gobierno; Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 zona militar; Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional y el diputado Marco Gallegos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso.

REAFIRMA LA UAT ATENCIÓN DE CALIDAD EN SUS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, reafirmó el compromiso de su administración con el bienestar y desarrollo integral de la niñez universitaria durante una visita al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT Empresarial), que opera bajo el modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Acompañado por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector destacó la importancia de fortalecer las políticas institucionales orientadas a ofrecer un espacio seguro, afectivo y de calidad en el cuidado infantil.

Reconoció al personal de este centro por servir con amor y dedicación en la atención a más de 160 hijos e hijas de trabajadores universitarios, además de destacar la colaboración de madres y padres de familia en este importante esfuerzo.

El rector Dámaso Anaya hizo énfasis en el fortalecimiento del sentido humano dentro de la comunidad universitaria, subrayando que el CENDI UAT Empresarial representa un reflejo de la responsabilidad social de la institución, al ofrecer un espacio formativo de calidad para los hijos e hijas del personal universitario.

Puntualizó el interés de continuar impulsando proyectos de este tipo en otras sedes universitarias, fortaleciendo el enfoque humanista que guía al Plan de Desarrollo Institucional de la UAT 2024–2028.

Por su parte, y con la presencia también de la representante del Consejo de Padres de Familia, Sandra Luz Snydelaar Núñez, y un pequeño grupo de niñas y niños, la directora del Centro de Desarrollo Infantil, Claudia Verónica Cedillo de los Santos, agradeció al rector y a su esposa por el respaldo institucional que permite brindar una atención de alta calidad.

Acto seguido, el rector y su esposa, Isolda Rendón, develaron una placa conmemorativa de la creación de este centro, que ha sido catalogado como CENDI UAT Empresarial A0001, atendiendo a menores en las áreas de lactantes y maternal, mediante un modelo de atención integral que promueve el desarrollo físico, emocional y cognitivo en un ambiente de seguridad y afecto.

Con estas acciones, la UAT reafirma su vocación humanista y su compromiso con la formación de ciudadanos integrales desde la primera infancia, fortaleciendo el bienestar de las familias universitarias y el sentido social de su quehacer institucional.

SUPERVISA ALCALDE AVANCE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO EN COLONIAS… Cd. Victoria, 10 de noviembre 2025. – A la par del Plan Emergente de Bacheo, el gobierno de Victoria tiene en marcha proyectos de pavimentación asfáltica y concreto hidráulico en calles de distintas colonias de la Capital.

Para constatar el avance, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, realizó recorrido de supervisión en la colonia Lázaro Cárdenas, donde la Secretaría de Obras Públicas prepara 3,472 metros cuadrados para asfaltar.

La obra, que incluye trabajos de rehabilitación de red de agua y drenaje, beneficiará a 5,180 habitantes que residen en avenida Central, entre eje vial Lázaro Cárdenas y calle 27 Lauro Rendón.

Antes que concluya el año, proyecta entregar obras de pavimentación con carpeta asfáltica en calle Maguey de la colonia Cuauhtémoc; y de concreto hidráulico en calles Margarita de la colonia Sierra Madre y 2 Ceros Abasolo de la Colonia Obrera.

