Prepara Tamaulipas operativo Héroes Paisanos Invierno 2025

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas está preparado y trabaja de manera coordinada con el Instituto Nacional de Migración para poner en marcha el operativo especial Héroes Paisanos Invierno 2025, que se desplegará del 28 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, a fin de acompañar a nuestros connacionales en su ingreso, tránsito, estancia y salida del país con motivo de las fiestas de fin de año.

Como parte de los trabajos de la Mesa de Coordinación y Construcción de Paz, realizada este lunes en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador Américo Villarreal Anaya presidió una reunión de trabajo con el delegado del INM, Seguismundo Doguín Martínez, así como con las y los alcaldes de la región fronteriza y representantes de dependencias federales, en donde se definieron estrategias y se evaluaron las acciones que se implementarán durante el operativo, en el que toman parte más de 30 instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Estamos atentos aquí y con la coordinación siempre efectiva del Instituto Nacional de Migración para poder estar implementando este operativo”, mencionó el gobernador, quien instruyó a funcionarios de su gabinete a trabajar en la parte que corresponde al estado en materia de salud, seguridad, turismo, atención y orientación de los paisanos, para que su tránsito por Tamaulipas sea placentero y en paz.

Ante la presencia del director general del Centro Tamaulipas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Mario Mata Reséndiz, el mandatario tamaulipeco pidió que se emita, con la debida anticipación, el anuncio para restringir, sólo en horario nocturno, el tránsito de vehículos de carga pesada y de doble remolque en las carreteras de la entidad.

En la reunión, las alcaldesas Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo, y de Camargo, Ernestina Perales Ortiz, así como los alcaldes Alberto Granados, de Matamoros, y Ramiro Cortés, de Miguel Alemán, destacaron el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos con las autoridades migratorias; también expusieron las acciones que se realizan en sus respectivos municipios para atender a los paisanos desde el primer momento en que ingresan a Tamaulipas.