Proyecto de Campo Trión avanza 43%: Perforarán primer pozo en 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que el proyecto del Campo Trión que se ubica frente a las cosas de Tamaulipas, registra un avance del 43% al cierre del tercer trimestre de 2025, consolidándose como una de las inversiones energéticas más relevantes en la historia reciente del estado.

De acuerdo con el reporte de la empresa australiana Woodside Energy, el desarrollo ha mostrado un crecimiento sostenido, luego de alcanzar el 20% de progreso al cierre de 2024, con la perforación del primer pozo programada para 2026 y el inicio de producción de crudo previsto para 2028.

Ángel Jiménez destacó, que entre los avances destacan: la fabricación de la Unidad de Producción Flotante, la fabricación e ingeniería de detalle de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Descarga, la manufactura del equipo submarino que se encuentra en progreso. Asimismo, del primer manifold del equipo submarino y aprobación de la evaluación de impacto ambiental, las cuales ya se encuentran terminadas.

“Este es un compromiso del liderazgo del gobernador Américo Villarreal, y nuestro trabajo es continuar con las acciones estratégicas de acompañamiento en el proyecto de Trión para seguir posicionando a Tamaulipas como el estado más energético del país”, subrayó Ángel Jiménez.

El proyecto Trión estima el comienzo de producción de crudo en aguas ultras profundas del Golfo de México en el año 2028.