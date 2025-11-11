Supervisa Gattás avance de obras de pavimentación asfáltica y concreto en colonias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- A la par del Plan Emergente de Bacheo, el gobierno de Victoria tiene en marcha proyectos de pavimentación asfáltica y concreto hidráulico en calles de distintas colonias de la Capital.

Para constatar el avance, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, realizó recorrido de supervisión en la colonia Lázaro Cárdenas, donde la Secretaría de Obras Públicas prepara 3,472 metros cuadrados para asfaltar.

La obra, que incluye trabajos de rehabilitación de red de agua y drenaje, beneficiará a 5,180 habitantes que residen en avenida Central, entre eje vial Lázaro Cárdenas y calle 27 Lauro Rendón.

Antes que concluya el año, proyecta entregar obras de pavimentación con carpeta asfáltica en calle Maguey de la colonia Cuauhtémoc; y de concreto hidráulico en calles Margarita de la colonia Sierra Madre y 2 Ceros Abasolo de la Colonia Obrera.