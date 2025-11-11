Victoria: Bachea y recupera Municipio movilidad de calle 19 Mier y Terán.

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, estuvo presente durante los trabajos de bacheo en calles de la colonia Pedro José Méndez, con el fin de que se lleven a cabo en tiempo y forma.

En compañía del secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, supervisó el proceso de restauración del pavimento dañado en la calle 19 Mier y Terán, entre Olivia Ramírez y Berriozábal.

Durante el recorrido, informó que las ocho cuadrillas habilitadas en el Plan de Bacheo Permanente intensifican labores para atender las rutas más transitadas y garantizar calles más seguras y en mejores condiciones.

De manera simultánea, se realizaron reparaciones en la calle Norberto Treviño Zapata, entre boulevard Adolfo López Mateos y Sinaloa, de la colonia Del Periodista; y calle Francisco Colón del fraccionamiento Valle de Aguayo.