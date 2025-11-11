Victoria: Llega plan emergente de bacheo a la Av. Carlos Adrián Avilés

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La avenida Carlos Adrián Avilés, conocida como La Paz, que concentra alta actividad comercial y educativa, fue rehabilitada a través del Plan Emergente de Bacheo en beneficio de automovilistas que la transitan para realizar su quehacer cotidiano.

En visita de supervisión, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reiteró el compromiso ante padres de familia y maestros del Jardín de Niños Laureana W. González, propietarios de negocios y tianguistas del sector, mantener el plan bacheo para cambiar el rostro vial a la Capital.

Los trabajos de restauración de pavimento dañado se realizaron del boulevard Práxedis Balboa a calle 16 de septiembre, donde las recientes lluvias y constante tráfico vehicular ocasionaron grave daño en la superficie de rodamiento en ambos sentidos de la avenida.

Al mismo tiempo, cuadrillas del municipio llevaron a cabo labores de reparación en la avenida de la Unidad, entre Cerro del Tepeyac y República de México del fraccionamiento Haciendas del Santuario; y calle Encinos del fraccionamiento Ébanos.