Cuenta Tamaulipas con una Guardia Estatal capacitada en materia migratoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al ser Tamaulipas una entidad con una importante afluencia de personas migrantes, connacionales y extranjeras, personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) recibió una capacitación en materia migratoria, la cual fue impartida por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de las Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.

Esta formación que entre otros temas abarcó lo relacionado a la no discriminación, prevención de la trata y tráfico de personas, acceso a derechos, flujos migratorios y Mareco normativo, fue posible gracias a la sinergia entre la SSPT y la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, dependencia que ha capacitado más de seis mil personas en la función pública, de las cuales, mil ocho pertenecen a la SSPT.

Las constancias fueron recibidas por el subsecretario de operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado, en representación del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, y serán entregadas al personal acreditado, “estamos muy congratulados con este tipo de capacitación, deseamos que se siga incrementando y no solamente en esa área, sino, en otras, porque es importante dentro de la formación de nosotros”, dijo.

Por su parte, la directora de Políticas para la Protección e integración de Migrantes de la UPMRIP, Angélica Cervantes Montalvo, destacó la apertura por parte de las dependencias del Gobierno del Estado de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya para conocer y salvaguardar los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, incluyendo a la Guardia Estatal, quienes acuden como primeros respondientes en diferentes situaciones que involucran a este sector de la población.

“Ha sido muy interesante porque, al final del día, son personas que están en campo, con una dinámica muy distinta entre cada uno de ellos, entonces, siempre hemos dicho que es un proceso de retroalimentación entre ambos y ha sido un ejercicio muy enriquecedor”, dijo.

La entrega simbólica de constancias contó con la participación del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la subdirectora de Políticas de Protección y Atención a Migrantes de la Secretaría de Gobernación, María Elena Montiel Serrano; el director general del instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado y el secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamaulipas (CODHET), Orlando Rosado Barrera.