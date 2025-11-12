DIF Victoria invita a la ciudadanía a su Campaña de Vacunación Gratuita por temporada invernal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el propósito de cuidar la salud de las familias victorenses durante la temporada invernal, el Sistema DIF Victoria y su Presidenta Lucy de Gattás, invita a la población a participar en su Campaña de Vacunación Gratuita, disponible en el área de Atención a la Salud.

Durante esta jornada se estarán aplicando vacunas contra influenza, COVID (Pfizer), tétanos y neumococo, dirigidas a niñas, niños y adultos a partir de los 5 años de edad, así como a adultos mayores de 60 años, según corresponda a cada biológico.

El servicio estará disponible de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF Victoria, ubicadas en Calle Felipe Berriozábal S/N, Zona Centro.

Para recibir la vacuna, las personas interesadas deberán presentar su cartilla de vacunación y/o CURP.

Con estas acciones, DIF Victoria reafirma su compromiso de promover la salud preventiva y brindar a la población servicios accesibles que fortalezcan el bienestar de las familias de nuestro municipio.