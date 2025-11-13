Gobernador de Tamaulipas ordena estudio técnico de la cuenca del río Bravo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México.- Luego de reunirse con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, y con el propósito de no poner en riesgo el volumen de agua almacenado en las presas internacionales La Amistad y Falcón, el gobernador Américo Villarreal Anaya instruyó a la Secretaría de Recursos Hidráulicos a elaborar un estudio técnico sobre el comportamiento de la cuenca del río Bravo, mismo que será presentado a la CONAGUA.

Como parte de su agenda en la Ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas y el funcionario federal, coincidieron en que la letra del Tratado de 1944 debe respetarse y en que se llevará a cabo un análisis técnico puntual respecto de la situación mencionada.

Villarreal Anaya manifestó su preocupación porque, en la suma de agua mexicana almacenada en las presas internacionales La Amistad y Falcón, solo se cuenta con 219 Mm³ y se requiere un volumen a nivel de presas de 350 Mm³.

Asimismo, se pronunció por que no se tomen decisiones que pongan en riesgo el agua para la población y para los productores, sobre todo del Distrito de Riego 025.

El mandatario tamaulipeco estuvo acompañado por Raúl Quiroga Álvarez, titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, a quien encargó la elaboración del estudio técnico, con el propósito de presentarlo a las autoridades correspondientes, previo análisis de la CONAGUA.