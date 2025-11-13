Luis Fernando Tena y Guatemala se despiden del sueño mundialista tras caer ante Panamá

AGENCIAS

Luis Fernando Tena soñaba con hacer historia y llegar a la Copa del Mundo de 2026, pero la noche en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, que era vital para mantener la ilusión, terminó en pesadilla.

Guatemala, arropada por su gente y con el deseo de alcanzar su primera clasificación a un Mundial, no pudo ante la contundencia de Panamá y cayó en casa (2-3).

La escuadra del entrenador mexicano lo intentó hasta el final y tuvo ocasiones para, desde el primer tiempo, tomar ventaja, pero la falta de contundencia y una dosis de suerte del rival fueron vitales para no abrir el marcador.

Tena, quien vivió de manera intensa cada jugada en la banca, no encontró la fórmula para detener a Cecilio Waterman, quien con un doblete silenció a la fanaticada al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Con el ánimo por los suelos, Guatemala se jugó todo en el complemento, haciendo soñar a su afición al venir de atrás y, con goles de Arquímides Ordóñez y Rudy Muñoz, igualar el juego a falta de veinte minutos.

Fue en el mejor momento del equipo local que todo se desvaneció al ver de inmediato la respuesta de Panamá, que, de los pies de José Fajardo, se acercó al Mundial y eliminó toda posibilidad del cuadro de Tena.