Plan de bacheo reactivará economía en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con resultados tangibles, el gobierno de Victoria continúa rehabilitando calles y avenidas estratégicas de la ciudad para reactivar la economía en diciembre, la mejor época del año para el sector comercio y empresarial.

Bajo esa óptica, el alcalde de la Capital de Tamaulipas, Eduardo Gattás Báez, activo el Plan Emergente de Bacheo en la calle Zacatecas, donde cuadrillas de trabajadores rehabilitaron tramos de asfalto dañado, de la calle 8 Avenida Tamaulipas a 16 Norberto Treviño Zapata.

La calle Encinos, entre Avenida Central y Roble, del fraccionamiento Los Ebanos; como San Juan Bautista, entre Norberto Treviño Zapata y Hermano Francisco de Alba de Privadas La Salle con libramiento Naciones Unidas, fueron otros de los sectores atendidos.

Gattás Báez informó que, para acelerar la restauración de la imagen vial de la ciudad, este fin de semana continuará el plan de bacheo, por lo que insistió en pedir paciencia a la ciudadanía por el cierre temporal de vialidades y desvíos que se lleguen a implementar.