Anuncian el “FIFA Pass” para que los hinchas extranjeros con entradas para el Mundial tengan prioridad para la visa

AGENCIAS

WASHINGTON.- Parado junto al presidente Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este lunes que que el organismo lanzará el “FIFA Pass”, un sistema de citas prioritarias para que los hinchas extranjeros que tengan entradas para los partidos soliciten su visa de ingreso a Estados Unidos, uno de los temas que más preocupación genera de cara al torneo de 2026.

“Si tiene una entrada para el Mundial, podrá solicitar una cita prioritaria para obtener su visa, porque, como dijimos en nuestra primera reunión, Estados Unidos le da la bienvenida al mundo. Estados Unidos recibirá al mundo aquí. El próximo año, se venderán entre seis y siete millones de entradas para los partidos”, dijo Infantino, acompañado también por el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros funcionarios. El Mundial es coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

“Entre cinco y diez millones de personas vendrán a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este FIFA Pass, podemos asegurar que quienes compren una entrada y sean verdaderos aficionados al fútbol puedan asistir al Mundial en las mejores condiciones, desde la obtención de su visa hasta su llegada al país“, remarcó el presidente de la FIFA.

En la primera etapa de venta de entradas para los partidos del Mundial, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio del año próximo, los residentes de Estados Unidos, Canadá y México encabezaron el listado de compradores, y superaron a los hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, la Argentina y Francia, los países que completaron -en ese orden- el top 10 en demanda de entradas en ese primer tramo. Se adquirieron más de un millón de entradas, informó la FIFA.

“Nos estamos preparando para un gran evento el próximo año, cuando seamos anfitriones de la Copa Mundial. Será una oportunidad única en la vida, incluso para nuestro país, porque todo el mundo la quiere”, dijo Trump al presentar el anuncio. “También representará una oportunidad económica sumamente importante para innumerables trabajadores y empresas estadounidenses, con una previsión de generar más de 30.000 mil millones de dólares”, añadió el presidente.

“Aprovecharemos esto para hacer del fútbol algo aún más grande. Ustedes son Estados Unidos, el país número uno del mundo, señor presidente -le dijo Infantino a Trump-. Deben ser también el país número uno en el deporte número uno del mundo. Tenemos que trabajar para lograrlo, y lo haremos. Y la Copa Mundial será muy, muy significativa en este sentido”.