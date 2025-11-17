Condenan a pena de muerte a exprimera ministra Sheikh Hasina de Bangladesh

AGENCIAS

Daca, Bangladesh. Un tribunal especial de Bangladesh sentenció a la ex primera ministra Sheikh Hasina y a uno de sus allegados a la pena de muerte por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con su represión de un levantamiento estudiantil el año pasado, en el que murieron cientos de personas y que llevó al derrocamiento de su mandato de 15 años.

El Tribunal Internacional de Crímenes, con sede en Daca, la capital, sentenció a Hasina y al exministro del Interior Asaduzzaman Khan a la pena de muerte por su participación en el uso de fuerza letal contra los manifestantes.

Hasina y Khan, quienes están exiliados en India, fueron juzgados en ausencia.

Un tercer sospechoso, un exjefe de policía, fue sentenciado a cinco años de prisión al convertirse en testigo del Estado contra Hasina y declararse culpable.

Hasina y Khan enfrentaban los cargos de crímenes contra la humanidad por la muerte de cientos de personas durante un levantamiento encabezado por estudiantes en julio y agosto de 2024. El asesor de salud del país en el gobierno interino señaló que más de 800 personas fallecieron y unas 14 mil resultaron heridas. En un informe de febrero, Naciones Unidas señaló que hasta mil 400 personas podrían haber muerto en la violencia.

Hasina dice que los cargos son injustificados, argumentando que ella y Khan “actuaron de buena fe y estaban tratando de minimizar la pérdida de vidas”.

“Perdimos el control de la situación, pero caracterizar lo que sucedió como un asalto premeditado a los ciudadanos es simplemente malinterpretar los hechos”, declaró el lunes en un comunicado denunciando un veredicto que calificó de “parcial y políticamente motivado”.

“Lamento todas las muertes que ocurrieron en julio y agosto del año pasado, en ambos lados de la división política”, dijo. “Pero ni yo ni otros líderes políticos ordenamos la muerte de manifestantes”.

Hasina no puede apelar el veredicto a menos que se entregue o sea arrestada dentro de los 30 días posteriores al fallo.

El veredicto llega mientras el país aún lidia con la inestabilidad tras el derrocamiento de Hasina el 5 de agosto de 2024. Muhammad Yunus, un bangladesí laureado con el Premio Nobel de la Paz, asumió la jefatura de un gobierno interino tres días después de su caída. Yunus prometió castigar a Hasina y prohibió las actividades de la Liga Awami antes de las elecciones previstas para febrero.

Un tribunal de tres miembros, encabezado por el juez Golam Mortuza Mozumder, anunció el fallo del tribunal, una sesión que fue transmitida en vivo y duró horas.

Algunos de los presentes en la abarrotada sala del tribunal aplaudieron cuando Mazumder anunció la pena de muerte para Hasina. Les reprendió, diciéndoles que expresaran sus sentimientos fuera del tribunal.

Muchas familias de los muertos y heridos durante el levantamiento del año pasado esperaron durante horas fuera del tribunal.

El hijo de Hasina, Sajeeb Wazed, actualmente en Estados Unidos, dijo en un mensaje a The Associated Press que el “veredicto es una broma y carece de sentido. Mi madre está a salvo en India. Los juicios fueron tan legalmente defectuosos que no sobrevivirán a ningún desafío una vez que el Estado de derecho regrese a Bangladesh”.