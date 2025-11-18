Anuncia la UAT publicación de revista de Ingeniería y Ciencias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Comprometida con el fortalecimiento de la investigación y la difusión del conocimiento, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lanzó el primer número de la “Revista Mexicana de Ingeniería y Ciencias (REMIC)”, con el propósito de consolidarse como un referente académico nacional e internacional.

La presentación de esta revista, publicada por la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), contiene un mensaje institucional del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, en el que destaca el objetivo de fortalecer los canales de comunicación científica y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre investigadores, tanto de México como del extranjero.

En esta edición, el rector subrayó que la revista aspira a convertirse en un espacio de reflexión académica sobre problemáticas y avances relevantes en las áreas de la ingeniería, las ciencias agrícolas y las ciencias aplicadas.

Este volumen inaugural tiene especial relevancia al publicarse en el marco del 58 aniversario de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, reconocida por su trayectoria formativa y contribuciones al avance de la ciencia y la tecnología de Tamaulipas y México.

La “Revista Mexicana de Ingeniería y Ciencias” es una publicación electrónica de acceso abierto y periodicidad semestral, dedicada a la difusión de artículos científicos y artículos de revisión originales e inéditos.

Se orienta a promover la investigación y el análisis especializado en áreas como ingeniería y tecnología, ciencias ambientales y de la tierra, biología y química, y biotecnología y ciencias agropecuarias contribuyendo al fortalecimiento de la cultura científica con enfoque global.

La revista integra un comité editorial conformado por investigadoras e investigadores de reconocido prestigio, pertenecientes a la UAT y a instituciones de educación superior y centros de investigación del país, lo que garantiza un proceso de evaluación riguroso, imparcial y basado en estándares internacionales.

El editor en jefe, Dr. Eduardo Osorio Hernández, señaló que este primer número reúne investigaciones de pertinencia actual que abordan desafíos científicos, productivos y tecnológicos, entre ellos el análisis de residuos en alimentos derivados de maíz genéticamente modificado; la detección de Candidatus liberibacter asiaticus en cítricos; los efectos del déficit hídrico en maíces nativos de Tamaulipas; y el uso de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas en sistemas agrícolas emergentes.

Con el lanzamiento de esta publicación, la UAT fortalece su compromiso con la excelencia académica, la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, reafirmando su misión como agente transformador social, humanístico y productivo.

La “REMIC” estará disponible para consulta en los medios digitales oficiales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT.