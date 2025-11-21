Américo y María de Villarreal impulsan la rehabilitación y autonomía de las personas con discapacidad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, entregaron prótesis y aparatos funcionales a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores que debido a enfermedades o accidentes, perdieron alguna de sus extremidades, a fin de que logren recuperar su movilidad, autonomía y bienestar.

Gracias al trabajo del DIF Tamaulipas y al acompañamiento especializado del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), 83 tamaulipecas y tamaulipecos recibieron una prótesis o un dispositivo funcional que favorece su inclusión plena en la vida diaria y les brinda nuevas oportunidades para seguir adelante con independencia y seguridad.

Durante su intervención, el gobernador Américo Villarreal Anaya dirigió un mensaje de reconocimiento a las y los beneficiarios por su fortaleza y voluntad de superación, destacando que cada persona presente ha demostrado un espíritu que prevalece más allá de cualquier adversidad.

“Ustedes son héroes, ustedes llevan una medalla en la órtesis o en la prótesis que tienen, demuéstrenla con orgullo, porque ustedes están siendo candidatos y tienen la fortaleza de buscar esta oportunidad porque tienen un gran espíritu”, expresó el gobernador.

En total, 86 apoyos fueron otorgados entre prótesis de extremidades superiores e inferiores y aparatos ortopédicos, todos destinados a mejorar la movilidad y el desarrollo funcional de las 83 personas beneficiadas.

Entre los dispositivos entregados se encuentran 40 prótesis transfemorales, 30 prótesis transtibiales, tres aparatos ortopédicos, una prótesis para desarticulado de cadera, dos soket, tres lyner, uno con manga de suspensión, dos prótesis transhumerales, un kit para prótesis tipo Syme, una órtesis dinámica para muñeca-mano, un kit de férulas tipo OTP y dos prótesis de brazos.

Las personas beneficiadas son originarias de Altamira, Antiguo Morelos, Camargo, Gómez Farías, Jaumave, Llera, Madero, Mante, Matamoros, Miquihuana, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ocampo, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Tula y Xicoténcatl. Para todas ellas, estos apoyos representan nuevas oportunidades de movilidad, autonomía e integración plena a sus actividades cotidianas.

Al concluir la ceremonia, el gobernador y la presidenta del Sistema DIF realizaron un recorrido por el CREE y por el Centro de Autismo Tamaulipas (CATAM), donde constataron los servicios de rehabilitación, terapias y atención especializada que se ofrecen en ambas instituciones, cuyo propósito es fortalecer las capacidades y el desarrollo integral de las personas y sus familias.

DIF Tamaulipas reafirma su convicción humanista de acompañar, apoyar y fortalecer a las familias, impulsando acciones que devuelvan movilidad, independencia y oportunidades a quienes viven con una discapacidad.