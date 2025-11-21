Anuncia la UAT jornada de entrega gratuita de 70 mil lentes

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizará este sábado 22 de noviembre la jornada de evaluaciones visuales y entrega gratuita de lentes titulada “Lentes con corazón”, reafirmando su liderazgo en responsabilidad social y su compromiso con el bienestar de la población tamaulipeca.

Como parte de este esfuerzo, impulsado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, la institución anunció el arranque de esta actividad que contempla la donación de 70 mil lentes a personas mayores de 40 años.

La invitación está abierta a la comunidad universitaria y al público en general, para que acudan a partir de las 9:30 horas en el Gimnasio Multidisciplinario de Victoria, donde estarán instalados los módulos de atención y servicio.

La jornada se realiza en conjunto con el Sistema DIF Tamaulipas, y dos organizaciones altruistas con amplia trayectoria en el ámbito social y la salud visual: Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C. (MAJOCCA) y la Fundación OneSight.

Con esta acción, las y los asistentes podrán acceder a una evaluación visual gratuita y confiable, y si así lo requieren, podrán recibir lentes pregraduados para vista cansada, con filtro de luz azul y protección UV.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que estas acciones fortalecen la confianza ciudadana en la UAT y consolidan su papel como una Universidad responsable, solidaria y comprometida con el bienestar social.

Puntualizó que la institución seguirá impulsando programas de alto impacto que acerquen sus capacidades científicas, técnicas y humanas a todos los sectores, reafirmando su misión pública y su visión de contribuir al desarrollo integral de Tamaulipas.