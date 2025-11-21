Inicia operación LaloBus en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En apoyo a la educación y económica de la juventud, el gobierno de Victoria puso en operación el LaloBus, unidad que brindará transporte escolar gratuito a estudiantes de instituciones educativas de la Capital.

A temprana hora, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, junto a los dirigentes del Instituto Victorense de la Juventud Abraham Gattás Rodríguez y Benjamín Martínez Ramos, recibieron a las y los jóvenes de nivel medio superior que abordaron el viaje inaugural.

“Este proyecto de transporte escolar gratuito tiene como propósito apoyar y facilitar su acceso a la educación” dijo Gattás Báez en su mensaje, en el que destacó el compromiso social del Director del Grupo Transpais, Abelardo Osuna Morales, por la donación del autobús.

El servicio de transporte escolar gratuito del gobierno Municipal e IVJUVE estará a disposición de estudiantes de nueve instituciones educativas, en horario matutino de 6:20 – 6:40 y 7:20; y vespertino de 12:20 – 12:40 – 1:00 – 1:20 y 1:40, de lunes a viernes.