Prepara Turismo ruta cultural y de naturaleza en Hidalgo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Hidalgo, Tamaulipas.- El proyecto de la “Virgen de la Misericordia” avanza a paso firme y se consolida como el gran motor que transformará al municipio de Hidalgo y toda la región en el nuevo polo turístico y de desarrollo comunitario del estado, señaló el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

“Con una visión clara de desarrollo sostenible, de fortalecimiento comunitario y aprovechamiento responsable del patrimonio natural y cultural de El Chorrito, avanza el proyecto del gobernador Américo Villarreal Anaya, que será en beneficio de la población de la región”, expresó.

Indicó que en coordinación entre autoridades estatales, municipales y representantes ejidales se consolida el desarrollo turístico, definiendo las rutas de turismo cultural y de naturaleza, en el centro turístico-religioso más visitado del noreste de México.

“Todo ello, va acompañado del levantamiento técnico de campo y la integración preliminar de prestadores de servicios, fundamental para la estructuración del producto turístico”, explicó el funcionario estatal.

Agregó que también se está programando la capacitación y certificación que permitirá elevar la calidad de la oferta y preparar la visita de más familias locales, nacionales e internacionales, dijo el titular de Turismo.

La seguridad que ofrece el estado de acuerdo a los indicadores nacionales proyecta al estado como un referente, un estado que se prepara para recibir a miles de visitantes en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en su edición 2026, concluyó Hernández Rodríguez.

***