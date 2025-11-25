Ante la presidenta Sheinbaum, Américo refrenda compromiso con la transformación

Redacción Infonorte

Ciudad de México.- Al reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó el compromiso de Tamaulipas con la transformación que está cambiando la vida de nuestra gente.

“Tamaulipas avanza firme, de la mano de la presidenta y de su gobierno, trabajando juntos por un futuro con más oportunidades para todas y todos”, expresó el mandatario tamaulipeco, luego de su encuentro en Palacio Nacional.

El gobernador del Estado refirió que durante la reunión con la presidenta de México, dialogaron sobre los proyectos estratégicos que cuentan con todo el respaldo del Gobierno Federal y que fortalecerán al estado, garantizando que el bienestar y desarrollo llegue a cada rincón de Tamaulipas.