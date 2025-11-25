Marco Antonio Vázquez Villanueva

Con los hilos del poder en la mano…

Difícilmente en la política hay sorpresas, si acaso sorprendidos, pero nada más, porque ya se sabe cómo se toman las decisiones y en base a qué son las mismas.

Viene a colación la historia por la designación del nuevo Fiscal General del Estado de Tamaulipas, a estas alturas del proceso queda claro que el único que tomará la decisión del futuro de esa dependencia es el gobernador Américo Villarreal Anaya, me explico.

Mire, hubo quien se promocionó con el único argumento de ser el amigo del Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que lo dudamos, pero de esa forma pretendió ser elegido y ya ni siquiera aparece en los prospectos, también están otros que decían tener padrinazgos de peso, aseguraban que el futuro les sonreía y, en forma contundente, hoy les quedó claro que la era es de Américo Villarreal Anaya, de nadie más.

Existían otros perfiles entre los prospectos, todos ellos le garantizaban lealtad al proyecto transformador al grado que se apuntaron, hicieron sus gestiones, tuvieron oportunidad, pero igual conocían que su tarea la cumplieron, le dieron legitimidad al proceso de selección porque son abogados y abogadas que están con el liderazgo de Villarreal Anaya, digo, nadie puede dudar de la institucionalidad y lealtad de Javier Córdoba González que sin chistar ocupa la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad en Ciudad Victoria como propuesta del gobernador, o el mismo vicefiscal Miguel Gracia Riestra que precisamente llegó ahí por el mismo motivo, ellos son personajes que seguramente tienen más presente y futuro por actos como estos, que exhiben su plena conciencia de pertenecer a un proyecto, de lealtad, de institucionalidad.

¿Qué orilló a tomar la decisión por otra persona?, el gobernador lo sabrá, quizá tiene mejores espacios y proyectos para quienes le han sido leales, como los mencionados, pero eso ya lo veremos a mediano o corto plazo.

De lo que no hay duda es que Américo Villarreal Anaya llega consolidado a su cuarto año de gobierno, con ejemplos como el que le señalo deja claro que toma las decisiones, porque eso sí, nadie puede dudar que su futuro y tranquilidad van en ellas, él sabe que finalmente como acomode a sus piezas será la huella que vaya dejando.

Con los mismos hechos, también debe quedar clara otra cosa, fue un mensaje para las aceleradas y acelerados rumbo a las elecciones del 2027 y 2028, que sepan a plenitud que las decisiones se toman en casa, los votos, o cuando sean necesarios los vetos, están en las manos del gobernador Américo Villarreal Anaya, por tanto, son tiempos de mostrar disciplina y lealtad a un proyecto que hoy por hoy tiene todos los hilos del poder en sus manos, no, no estamos diciendo que Claudia Sheinbaum no tendrá capacidad de decidir sobre la gubernatura u otros cargos, e incluso otros de su equipo también podrán proponer y promocionar a sus aliados, pero hay algo indudable, hasta hoy la presidenta escucha al gobernador y le ha dado toda la libertad de decidir en lo local y hasta de vetar cuando los intereses nacionales convergen con los locales, es decir, la alianza Sheinbaum-Villarreal está más fortalecida que nunca y eso, después de como se han tomado las decisiones para quien ocupará la fiscalía, ya nadie lo podrá dudar…

EL CONGRESO DE TAMAULIPAS… Las ambiciones personales de varios diputados ponen en riesgo la percepción que se tiene la Cuarta Transformación en el Estado, es triste pero como si hicieran buena chamba todos quieren ser alcaldes, Diputados federales o, cuando menos, repetir en sus cargos, casi como si lo merecieran y eso está provocando una ola de ataques mediáticos espectaculares.

El ejemplo más claro de ello es el mismo presidente de ese poder, Humberto Prieto, quien fue exhibido en la mañanera, resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que será investigado luego de que una periodista le aseguró que tenía a su esposa cobrando en el Congreso, lo triste es que ese pecado parece ser el menor, porque muchos afirman que tiene una nómina más grande y donde está gente muy cercana.

Obvio, una vez que se compruebe ello un futuro más quedará truncado, le insisto, y todo por vulgares ambiciones, por no saber repartir, por pretender quedarse con todo y afectar a sus propios compañeros, digo, no vaya a ser usted tan inocente y pensar que las acusaciones solo salieron del prófugo y su clan, es probable que las hayan alentado y patrocinado porque lo odian, pero el nivel de conocimientos sobre la situación deja claro que no solo son ellos…

UAT Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ENTREGAN MÁS DE 8 000 BECAS A UNIVERSITARIOS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la entrega de más de 8 800 becas de Excelencia, Desempeño Académico e ITABEC, un paquete de apoyos que fortalece la formación profesional y amplía las oportunidades educativas para estudiantes en todo el estado.

Acompañado por el secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, el rector de la UAT agradeció el respaldo del Gobierno del Estado en la coordinación de estos esfuerzos que reconocen el desempeño y la dedicación de la juventud estudiantil.

En su mensaje, expresó que las becas transforman vidas, impulsan sueños y reflejan la confianza institucional en el talento universitario, luego de reiterar el compromiso de la UAT para seguir brindando herramientas que fortalezcan el desarrollo profesional de sus estudiantes y contribuyan al progreso de Tamaulipas.

Por su parte, Valdez García destacó el liderazgo de la UAT en la formación de las juventudes del Estado, y subrayó que, gracias a la colaboración entre la Federación, el Estado y la Universidad, hoy existen más apoyos que nunca para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior.

De igual manera, expresó su reconocimiento por el gran impulso que la UAT ha dado a la educación media superior, por el que hoy ningún joven tamaulipeco, entre 16 y 20 años, se queda fuera de la preparatoria.

En este marco, se realizó la entrega simbólica del cheque de ITABEC, correspondiente a 8 111 becas, destinadas a estudiantes de las diferentes facultades y unidades académicas de la UAT.

Se entregó también el cheque simbólico de Becas de Excelencia, equivalente a 646 apoyos a estudiantes de la UAT con desempeño sobresaliente; así como la entrega de 97 estímulos del programa Desempeño Académico SUTAUAT, en beneficio de universitarios que son hijos e hijas del personal académico de las zonas Centro, Norte, Sur y Mante.

El secretario general estatal del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, agradeció el apoyo otorgado y destacó que estos beneficios reconocen el esfuerzo del alumnado, además de contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de la UAT.

Al evento asistieron autoridades universitarias, directores de facultades y unidades académicas, docentes, estudiantes y personal administrativo, quienes respaldaron esta jornada orientada a promover la excelencia académica y reforzar el compromiso con la comunidad universitaria de Tamaulipas.

RECONOCE GOBERNADOR AL EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL Y A SERVICIOS AÉREOS DE TAMAULIPAS… Tras subrayar que los mejores resultados se logran “cuando trabajamos juntos con un fin humanista”, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la labor del equipo de Servicios Aéreos de Tamaulipas y del personal operativo y administrativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuya participación fue clave para brindar apoyo oportuno a familias de Hidalgo y Veracruz afectadas durante las recientes lluvias.

En la Ceremonia de Honores a la Bandera realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó el espíritu de servicio del personal que brindó este apoyo: “Queríamos hacer significativo el reconocimiento a los servicios aéreos de Tamaulipas, que independientemente de cumplir con su labor diaria, se han significado desde el punto de vista humanista”, señaló.

“También la voluntad de los tamaulipecos y tamaulipecas que a través de muchas instancias y principalmente también el DIF Tamaulipas, hubo una gran recolección de víveres y enseres que se enviaron a Veracruz e Hidalgo, así como equipo de construcción para despejar los caminos para poder llegar y llevarles alimentos, agua y medicamentos a nuestros hermanos que habían quedado aislados”, dijo.

Asimismo, se refirió al esfuerzo realizado durante su administración para recuperar la operatividad del parque aéreo estatal, que recibió en condiciones precarias y que está listo para dar servicio a las y los tamaulipecos.

Durante la mencionada emergencia, el personal de Servicios Aéreos de Tamaulipas realizó un despliegue sin precedentes, ya que mediante un puente aéreo se realizaron 200 aterrizajes —muchos en zonas de difícil acceso— a lo largo de 64 horas de vuelo y 20 días de trabajo ininterrumpido. En ese periodo trasladaron aproximadamente 2 mil despensas, 2,567 litros de agua, 80 colchonetas y 770 cobijas, además de movilizar a elementos militares y personal federal para reforzar las labores en tierra.

Pero su labor más valiosa fue la atención a la vida humana: evacuaron a siete personas vulnerables, trasladaron a dos mujeres embarazadas en situación crítica, rescataron a un adulto mayor y, en una operación contrarreloj, pusieron a salvo a un bebé de apenas dos meses con neumonía aguda. Sus aeronaves llevaron auxilio a comunidades como Ilamatlán, Zacualpan, Zontecomatlán, Texcatepec, Ixhuatlán de Madero y Tlachichilco.

Tras la proyección de un video donde la directora de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno, a nombre de la gobernadora Rocío Nahle da un reconocimiento al pueblo de Tamaulipas, por las labores de auxilio prestadas, el mandatario entregó litografías enviadas por la gobernadora al capitán Marcelo Israel Peña y al técnico auxiliar Fidel Eduardo Castro.

Aquí, el secretario general de Gobierno, Héctor Joél Villegas González destacó que el gobernador Villarreal Anaya, “ha fortalecido esta noble institución con insumos, vehículos y equipo para que el personal esté en condiciones de salvaguardar el bienestar de las y los tamaulipecos, sus bienes y su entorno”, además de que el personal de la Coordinación de Protección Civil, se capacita permanentemente en la mejora continua de habilidades.

Por su parte, el capitán Marcelo Israel Peña, señaló: “representar a nuestra institución y ondear la bandera de Protección Civil de Tamaulipas en un estado hermano como Veracruz, fue un privilegio llevar esperanza, alimento, agua, y abrigo”. Asimismo, agradeció al gobernador Américo Villarreal por los recursos oportunos asignados para el mantenimiento y adiestramiento de las aeronaves, con las que pueden volar seguros y en condiciones óptimas, siempre listos para servir ante inundaciones, incendios forestales y rescates aéreos.

APRUEBA CABILDO DE VICTORIA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026… Por mayoría de votos, el Cabildo de Victoria aprobó la propuesta de acuerdo del proyecto de presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio fiscal del año 2026, que privilegia la inversión en obra pública y social en beneficio de los habitantes de la Capital.

En la cuadragésima cuarta sesión pública ordinaria, se incluyó en la orden del día el documento presentado por el alcalde Eduardo Gattás Báez, a través de la Secretaría de Finanzas, mismo que se envió al Congreso del Estado para su análisis y aprobación.

Durante la sesión, en el apartado de correspondencia se dió a los oficios enviados por el Poder Legislativo para la instalación formal del Sistema Intersectorial Municipal para la Protección y Gestión Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Así como la implementación de acciones que garanticen a las familias en situación de vulnerabilidad el acceso de ataúdes para asegurar un trato digno y humanista en el proceso de despedida de sus seres queridos.

