Reportan al menos 6 bloqueos carreteros en Tamaulipas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Al menos seis puntos carreteros fueron cerrados por productores del campo, quienes se sumaron a las manifestaciones similares a nivel nacional, en protesta para exigir mejor precio a sus productos.

En el kilómetro 201 de la carretera Ciudad Victoria a Matamoros se realizó un bloqueo carretero, a la altura del municipio de San Fernando.

Otra carretera afectada fue la de Tampico a Ciudad Victoria, en la zona sur de la entidad, a la altura del municipio de Altamira.

En ese sitio los manifestantes colocaron tractores con grandes mantas, con mensajes como el siguiente: “Dejen de importar los granos básicos y apoyen el campo mexicano. Exigimos precios justos”.

También se reportó otra protesta en la carretera Tampico-Mante, antes de llegar al cuartel de Ciudad Mante.

Sobre las manifestaciones de productores del campo, el diputado local del PAN, Vicente Verástegui Ostos, dijo que desde hace tiempo están pidiendo los precios de garantía que no tienen, porque no tienen seguros agrícolas ni catastróficos.

Afirmó que el gobierno federal sigue en la misma postura, “el campo ya no aguanta más, y los transportistas ya no aguantan más robos, más levantones, más cuota, más alzas de gasolina, más alza del diésel”.

Y agregó: “Yo creo no podemos tapar el sol con un dedo, hay que reconocer lo que estamos viviendo y eso de los partidos políticos, no tienen nada que ver aquí, es la gente que realmente está sintiendo los chingazos”.