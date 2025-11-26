Apuesta Tamaulipas a la ganadería con inversión millonaria

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal y productores tamaulipecos en el nuevo proyecto para la producción de carne de calidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal y productores tamaulipecos en el nuevo proyecto para la producción de carne de calidad, una iniciativa derivada de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a impulsar la producción cárnica en entidades con condiciones para exportar o acreditar sus procesos bajo estándares internacionales.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, explicó que esta estrategia forma parte del Plan México y tiene como objetivo fortalecer la cadena productiva de la carne, desde la engorda de reses hasta su industrialización y comercialización en el mercado nacional. Con ello, se busca avanzar hacia la autosuficiencia en la producción cárnica y, al mismo tiempo, brindar un respaldo firme a los pequeños y medianos productores del país.

Para la puesta en marcha de esta iniciativa, se gestiona un financiamiento de 800 millones de pesos, de los cuales 400 millones se destinarán a esquemas de crédito para desarrolladores y engordadores. Dichos créditos, otorgados a través de FIRA, contarán con una tasa preferencial del 8.25%, con montos de hasta 8 millones de pesos para personas morales y hasta 1 millón 300 mil pesos para personas físicas.

Dicho proyecto se desarrolla bajo un esquema tripartita en el que participan el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los productores, con el acompañamiento académico y técnico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), mediante el uso del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicado en Ciudad Victoria.

De esta manera, Tamaulipas se suma al Plan Nacional para Fortalecer la Producción de Carne en México, impulsado por la Presidenta de la República y actualmente aplicado en los estados de Durango, Coahuila y Sonora.

Amaya García subrayó que este proyecto constituye una prioridad para el gobernador Américo Villarreal Anaya y para el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, ya que permitirá fortalecer los eslabones productivos de desarrolladores y engordadores, garantizando procesos eficientes en las etapas de finalización, sacrificio, despiece y empaque.

“Tamaulipas cuenta con un alto potencial de producción, estimado entre 150 mil y 200 mil becerros por año. Con este proyecto, se prevé alcanzar una producción aproximada de 18 mil animales por ciclo de engorda, consolidando una cadena de proveeduría confiable y articulada entre productores primarios, engordadores y el rastro certificado de la UAT”, puntualizó.

Asimismo, se destacó que la engorda dentro del estado representa una alternativa económicamente más favorable que el envío de ganado en pie a los Estados Unidos, ya que genera mayor derrama económica local, impulsa empleos y fortalece la demanda de insumos y servicios en las regiones productoras.

