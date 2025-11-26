Impulsan Gobierno y DIF Tamaulipas inclusión y permanencia educativa con la entrega de becas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el compromiso de garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal, el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, entregó las becas “Esperanza de Tamaulipas” y “Para la Inclusión Social en Tamaulipas”, dirigidas a niñas, niños y jóvenes de atención prioritaria.

“De parte de nuestra querida doctora María, reciban un gran apapacho y un reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, que hoy se ven reflejados en esta entrega de estímulos. Para nuestro gobernador, el doctor Américo, y para la doctora María, impulsar la educación de la niñez y juventud tamaulipeca es una prioridad, porque están convencidos de que son la base para construir un futuro lleno de oportunidades y bienestar”, expresó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Estatal.

Estas becas, orientadas a disminuir la deserción escolar y fortalecer oportunidades de desarrollo, benefician a 2 mil 683 estudiantes de los 43 municipios del estado. Ambas representan un apoyo directo para quienes enfrentan circunstancias que ponen en riesgo la continuidad de sus estudios.

La Beca Esperanza de Tamaulipas está dirigida a estudiantes en situación de orfandad derivada de delitos de alto impacto, inscritos en instituciones educativas con validez oficial en el estado. Su propósito es brindar un respaldo económico que permita a niñas, niños y adolescentes continuar su formación académica pese a las adversidades que han enfrentado.

Por su parte, la Beca para la Inclusión Social en Tamaulipas se otorga a estudiantes con discapacidad motriz, visual, auditiva y/o intelectual leve, inscritos en instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial del Sistema Educativo Estatal en los niveles de primaria, secundaria, medio superior y superior.

Como parte del acto protocolario realizado en el auditorio del DIF Tamaulipas, se realizó la entrega simbólica a 13 estudiantes, representantes del total de beneficiarios correspondiente al periodo agosto–diciembre de este año.

En este esfuerzo conjunto participan el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas y los Mensajeros de Paz, quienes colaboran para generar condiciones equitativas en todos los niveles educativos y acompañar a las y los estudiantes en su desarrollo académico y formación en valores.