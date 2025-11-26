Intensifican bacheo en zona centro de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria intensificó el Plan Emergente de Bacheo en la zona centro de la ciudad para mejorar la movilidad durante diciembre, mes en que se incrementa la actividad comercial por los festejos de navidad y fin de año.

En gira de trabajo, el presidente municipal de la Capital del Estado, Eduardo Gattás Báez, supervisó el trabajo de rehabilitación de pavimento dañado en las calles Hidalgo y Juárez, dónde se concentra el mayor número de negocios y genera flujo económico por el aumento de ventas.

“El plan de bacheo en la ciudad va al 70 por ciento de avance, y en las próximas dos semanas que termina va a cerrar en 20 mil cuadrados de asfalto aplicado en las rutas comercial, escolar, transporte y salud” señaló Gattás Báez al verificar el proceso de recorte y compactación de la mezcla asfáltica.