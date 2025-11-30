Arrancan Lucy y Lalo “Ayudemos a Santa 2025”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Porque un juguete es una sonrisa para un niño, la presidenta del Sistema DIF Victoria Sra. Lucy de Gattás y el alcalde Eduardo Gattás Báez pusieron en marcha la colecta de juguetes navideños “Ayudemos a Santa 2025”.

Con la solidaridad de los servidores públicos municipales, del Sistema DIF y COMAPA Victoria sumados al llamado de la Sra. Lucy de Gattás, se recibieron los primeros juguetes que regalarán sonrisas y traerán alegría esta navidad a niñas y niños victorenses de escasos recursos.

Lalo y Lucy agradecieron a su equipo de trabajo la solidaridad por sumarse a esta noble causa, felicitándolos por ser un equipo bien intencionado que genera resultados y que alcanza metas actuando en unidad sin distracciones, que trabaja en resiliencia y ayuda a los que más lo necesitan.

El alcalde capitalino y la presidenta del DIF Victoria reiteraron el llamado a la sociedad civil y al comercio organizado que deseen hacer feliz a un niño esta navidad realizando el donativo de un juguete que se estarán recibiendo en las instalaciones del Sistema DIF; Ayudemos a Santa esta navidad.