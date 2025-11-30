Instalan Mesa de Bienestar en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En la primera sesión de la Mesa de Bienestar Municipal, presidida por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez se acordó fortalecer la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para alinear esfuerzos y atender con precisión las necesidades comunitarias.

Los temas centrales de la agenda temática fueron expuestos por la Directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas Marcia Benavides Villafranca y los representantes LICONSA, Alimentación para el Bienestar, Becas para el Bienestar y por el municipio el Sistema DIF Victoria y Bienestar Social.

El alcalde de Victoria reiteró la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo para seguir reduciendo brechas de desigualdad y otros factores que afectan a la sociedad; “cuenten con el Gobierno de Eduardo Gattás Báez para cambiar los números en Victoria”, fue su propuesta.

Reunidos en la sala de Cabildo en la Mesa de Bienestar se expusieron los programas asistenciales y las políticas públicas que influyen en temas de salud, educación, seguridad, alimentación y desarrollo comunitario, integrándose a la agenda el INSABI, la SADER, Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal.