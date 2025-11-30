Presenta la UAT libro sobre los nuevos desafíos de la educación

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como parte de los esfuerzos por generar y divulgar conocimiento en torno a la evolución del sistema educativo y sus nuevos retos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) publicó el libro “Intervención, gestión e innovación educativa: Desafíos teóricos y metodológicos”, cuya obra aborda temas que impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles de la educación en México.

Esta publicación es resultado del trabajo académico en materia de posgrado realizado por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) de la UAT, como una estrategia institucional orientada a construir una cultura de investigación inclusiva, reflexiva y transformadora.

Al respecto, la directora de la FCEH, Elsa Fernanda González Quintero, explicó que la publicación reúne las investigaciones en materia pedagógica de estudiantes del Doctorado en Gestión e Innovación Educativa que fueron presentadas en el seminario de este posgrado.

Destacó que el libro contiene temas centrados en educación básica, media superior y superior, en un proyecto coordinado por las catedráticas Rosa Delia Cervantes Castro, Xóchitl Gómez Cordero y Evelia Reséndiz Balderas, así como el profesor Tomás Alfredo Moreno de León.

Esta obra tiene como propósito fortalecer la investigación en materia pedagógica y hacer más completas las trayectorias formativas de los estudiantes de maestría y doctorado mediante su participación en procesos reales de gestión, producción y divulgación científica.

El libro está conformado de once capítulos, derivados de las presentaciones realizadas durante el primer año y medio del seminario, entre los que destacan los temas: La educación familiar en el rendimiento académico de estudiantes de educación media superior; Innovación de metodologías de investigación en estudios de comprensión de textos; Gamificación y divulgación científica como estrategias innovadoras para la enseñanza de las ciencias; y La narrativa como eje transformador en la educación: creatividad, empatía y aprendizaje multimodal.