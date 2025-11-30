Reconoce CENEVAL a 23 egresados de Medicina UAT Matamoros

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Veintitrés egresados del programa de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), recibieron, en evento realizado en Zapopan, Jalisco, el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL enero-junio 2025.

El galardón otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), reconoce a los estudiantes de educación superior que logran un desempeño sobresaliente en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).

En la ceremonia, organizada en el Auditorio Telmex por la Universidad de Guadalajara, los médicos egresados de la UAT recibieron el reconocimiento y la felicitación por parte de la directora general del CENEVAL, Mtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, quien señaló que se premia a los jóvenes por su esfuerzo, constancia y pasión por aprender.

Asimismo, la Facultad de Medicina Matamoros felicitó a los veintitrés médicos que lograron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia por poner en alto el nombre de la UAT a nivel nacional, ratificando que los egresados de esta institución son profesionales altamente competitivos en el área de la salud.

Con este logro académico, la UAT refrenda su compromiso para seguir formando profesionales que compitan con las mejores herramientas académicas a nivel nacional e internacional.

Cabe señalar que, en el evento, se premió a un total de 6 544 egresados de todo el país, quienes fueron reconocidos por formar parte de una generación brillante, ética y comprometida con su sociedad.