Acerca Obras Públicas a estudiantes la ingeniería aplicada en una de las carreteras más estratégicas de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado impartió una conferencia magistral sobre el proceso de construcción de la carretera Mante-Ocampo-Tula (MOT) a estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, con el propósito de fortalecer la formación académica de las y los futuros profesionales de la ingeniería.

La ponencia estuvo a cargo del subsecretario de Vías Terrestres, Juan Carlos Mendiola, quien compartió su experiencia y conocimientos en materia de infraestructura, normatividad técnica y los procesos estratégicos aplicados en la creación de este tramo carretero.

Durante la exposición, el titular de la citada área de la SOP, destacó la importancia de que los próximos ingenieros conozcan a detalle la carretera MOT, herramienta esencial para garantizar que los proyectos de obra pública se ejecuten con calidad, seguridad y eficiencia.

Al concluir la detallada explicación del subsecretario, las y los estudiantes participaron activamente con preguntas y comentarios, mostrando interés en los retos actuales de la infraestructura vial y en las oportunidades que ofrece el servicio público dentro del sector.

El funcionario señaló que con estas acciones, la Secretaría de Obras Públicas reafirma su disposición de colaborar con la comunidad educativa para impulsar la formación de nuevas generaciones y así contribuir al desarrollo de Tamaulipas.