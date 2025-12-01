Por Carlos López Arriaga

Godoy y Govea, la sinergia

Cd. Victoria, Tam.- Expectativas cumplidas en paralelo. Dos finales, dos relevos, coincidiendo en fechas durante el tránsito de noviembre a diciembre. Aquí y allá cambian las fiscalías. Dos reinicios.

En lo nacional, ERNESTINA GODOY RAMOS llega al reemplazo de ALEJANDRO GERTZ MANERO. En lo estatal, entra JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO y termina su ciclo el panista IRVING BARRIOS MOJICA.

En Tamaulipas se veía venir, por efecto natural del calendario, tras agotarse un periodo y aplicarse el protocolo preciso marcado por la ley para elegir al titular entrante.

La coincidente renovación en ambos niveles de gobierno representa una oportunidad envidiable para meter el acelerador a fondo en asuntos de interés mutuo, como son los delitos del fuero común y federal que concurren en el megaproceso todavía pendiente contra la pandilla cabezona. Variedad amplia de trapacerías aún impunes.

En el federal, sobresalen ilícitos como los de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero, evasión fiscal y los que deriven de sus cobranzas factureras mediante las llamadas empresas fachada.

En el fuero común, el expediente cada día más gordo de irregularidades encontradas por la auditoría estatal que confirman el brutal saqueo del erario público, incluyendo el desfalco maestro en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y (un caso más reciente) el desvío en las finanzas del equipo “Correcaminos”.

EL BULTO

La salida de GERTZ MANERO tiene muchos nombres. Es renuncia, caída, decapitación, licencia, permiso, invitación, beca diplomática, todo junto y sin explicación todavía. Los grandes casos de la FGR sencillamente no avanzaban por su aristocrático desdén, su pétrea testarudez, marca de la casa.

Ni (1) el tema del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ni (2) el contrabando de hidrocarburos detonado tras la incautación del barco CHALLENGE PROCYON en Altamira, ni (3) el caso de “La Barredora” que se encapsuló y sigue estacionado en el exjefe de seguridad en Tabasco HERNÁN BERMÚDEZ, sin avanzar más.

Ni (4) temas pendientes de sexenios anteriores como SEGALMEX y PEGASUS, crímenes de alcaldes o la tragedia de Ayotzinapa.

No parecían conmover a GERTZ los apremios de la Presidenta, tampoco las urgencias del momento sexenal, ni (menos) el clamor ciudadano. El viejo lobo apretaba los labios, fruncía el entrecejo sobre su mirada gris y los procesos se detenían.

Hasta que estalló el escándalo de Miss Universo, el triunfo de la mexicana FÁTIMA BORCH y los jaloneos en torno a las sospechas de fraude. Entonces fue tema de primera plana el director de dicho concurso, el “padrino” regio SERGIO ROCHA CANTÚ, del cuál salió a relucir un extenso y variado historial delictivo.

Y también la existencia de un acuerdo entre la Fiscalía y el dueño de Miss Universo, donde GERTZ habría brindado protección al regiomontano, aceptando su incorporación como “testigo colaborador”. El llamado “criterio de oportunidad”, dando por hecho que el hombre tendría información para delatar y perseguir delitos mayores.

Lo cuál no gustó en Palacio Nacional. Fue la gota que derramó el vaso. El caso despedía un tufo inocultable a complicidad de GERTZ con el empresario malandro. Le estaba abriendo la puerta de la impunidad.

MARCANDO RUMBO

El solo hecho de que la Presidenta remarque ahora tareas urgentes a ERNESTINA GODOY, revela un diagnóstico sobre aquellos aspectos que su antecesor descuidó o atendió mal.

Desde su matutina, CLAUDIA hizo votos por una fiscalía federal más cooperativa con las fiscalías estatales. Eficacia indispensable para la pacificación del país y la disminución de la violencia, así como “una mejor coordinación con las instituciones de seguridad pública y la Guardia Nacional.”

Particularmente en “el combate al robo de combustible” (huachicol) “y las empresas factureras”, pues “representan un desfalco al erario público.” Amén de poner atención a la delincuencia de cuello blanco.

Y también los delitos fiscales prioritarios, donde hay expedientes abiertos. -“Es necesario que avancen”, dijo y, “de acuerdo con las pruebas”, fructifiquen en “órdenes de aprehensión.”

Por cierto, dos nombramientos de primerísimo orden dentro del flamante equipo de ERNESTINA recayeron en gente de OMAR GARCÍA HARFUCH. Esto son, el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) CÉSAR OLIVEROS APARICIO y el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) HÉCTOR ELIZALDE MORA.

CAMINAR JUNTOS

En cuanto a nuevo Fiscal General de Tamaulipas, JESÚS GOVEA OROZCO, viene de ocupar la Fiscalía estatal anticorrupción, donde había reemplazado al panista RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA en septiembre de 2023.

Los recién llegados, GOVEA en la Fiscalía del Estado y GODOY en la Fiscalía de la República tienen ahora la oportunidad de hacer una conjunción poderosa en la urgente tarea de destrabar los procesos pendientes que los anteriores titulares mandaron a la congeladora. En ambos niveles.

Por supuesto, mucho por hacer. El compromiso es del tamaño de la expectativa ciudadana. Ambas dependencias están llamadas a operar con particular celeridad y eficacia desde esta primera semana de trabajo. Como dijera MARCEL PROUST, a la búsqueda del tiempo perdido.

