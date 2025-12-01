Por Carlos López Arriaga

Una beca al exfiscal

Cd. Victoria, Tam.- Se diría que tomó la decisión correcta el expresidente LÓPEZ OBRADOR al cancelar la gira decembrina donde presentaría su nuevo libro. Aunque, dicho sea en voz bajita, la verdad, no está el horno para bollos. Vaya usted a saber qué suerte de sorpresas le depararía un recorrido.

Sobre todo porque (1) ya no es Presidente y (2) al menos teóricamente, no debiera usar guardias presidenciales, amén de que (3) viajar en avión de línea pudiera depararle experiencias incómodas.

Aunque ninguna de estas razones fue expuesta por el tabasqueño. Más bien argumentó que habría renunciado a la idea de recorrer nuevamente el territorio nacional, para “no hacerle sombra” a CLAUDIA. Ande usted.

Lo cual contendría un sutil dislate. Explicado con manzanitas, normalmente alguien hace sombra al encontrarse (o percibirse) en un nivel, ubicación, posición o estatura mayor, superior, más alta o por encima del prójimo en general o de una persona en concreto (como es el caso).

Afirmación ciertamente incómoda, viniendo de boca propia, amén de exhibir con claridad la visión tan generosa que ANDRÉS tiene de sí mismo. Amistad demasiado cercana con el espejo.

Lo cual se revela hasta en el nombre de la reciente obra: “Grandeza”, en cuya portada aparece el autor de cuerpo entero, mirando impávido (de tú a tú) hacia una gran cabeza olmeca, como NAPOLEÓN frente a la esfinge.

MIRANDO ATRÁS

Libro publicado por Editorial Planeta con fecha 5 de diciembre de 2025, aunque las tiendas en línea como AMAZON ya lo tienen a la venta en edición de papel, al módico precio de 749 pesos.

Por si alguien se anima a echarse un clavado en sus 632 páginas, aquí dejo el link con la información básica: https://tinyl.co/42zK. Pendiente aún la edición electrónica, el Kindle puede esperar.

Como parte de su promoción, en la misma página aparece un avance del autor explicando el contenido. El escrito pretende, dice, reivindicar la vigencia del México profundo “y sus civilizaciones originales”, pues “debido a esas raíces y enseñanzas, los mexicanos de hoy somos libres, fraternos, trabajadores, honestos y felices.”

¿En verdad somos así?… Bueno, trabajadores creo que sí, también fraternos, desde luego, pero.. ¿la honestidad es un distintivo del mexicano actual?… Y además.. ¿en serio cree que somos felices?

Luego añade que “por esas benditas culturas” el país ha resistido “todo tipo de calamidades” y el pueblo siempre se levanta “para seguir caminando hacia el porvenir”.

Hacia el porvenir, señor licenciado, por supuesto. Nadie (que yo conozca) camina en dirección al pasado, salvo los chicos que operan el túnel del tiempo en películas como “Regreso al futuro” y similares.

Y, bueno, antes aún de que la citada obra figure en librerías, algunos usuarios de redes afirman haberla leído y hasta la recomiendan. Lo cual me recuerda a la gente que corrió a comprar boletos para la rifa del avión, antes aún de que salieran a la venta.

En fin, cada quién lea lo que mejor le plazca. En particular me habría gustado una reedición de aquel libro de AMLO sobre el FOBAPROA, publicado en los noventas. Interesante su lista de nombres, pues algunos de esos magnates denunciados siguieron y siguen gozando de buena estima en la esfera oficial.

LA FLOTA DE GERTZ

A propósito del hoy defenestrado exfiscal ALEJANDRO GERTZ MANERO, es patente que ya fue incorporado a la lista negra de la artillería guinda en redes como XTwitter. Lo fustigan como a cualquier prianista y hasta los moneros de LA JORNADA le dan trato de hereje.

A falta de explicación oficial sobre los motivos de GERTZ, las hipótesis conspirativas se multiplican con exuberancia. Algunas muy retorcidas, como el que no fue CLAUDIA sino ANDRÉS quien dispuso esa separación del cargo que (en estricto derecho) nadie le podría pedir ni imponer, salvo el Congreso con mayoría calificada.

Lo cual no sucedió, pues fue puntualmente invitado a marcharse, este abogado millonetas al que no pocos medios le atribuyen ser propietario de una exótica colección de bienes inmuebles y autos antiguos.

Entre otros, EL UNIVERSAL en un editorial anónimo, firmado por “Redacción” en 2014 y luego actualizado en 2021, aseguró que dicho abogado habría gastado 109 millones de pesos en 122 vehículos de colección, con marcas como Mercedes-Benz y Rolls-Royce. (https://tinyl.co/42zx), citando por fuente la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de PABLO GÓMEZ.

Otra nota del portal INFOBAE que data de 2022, incrementa la cifra y calcula en 250 la flotilla de autos lujosos, citando a la siempre protagónica reportera (de investigación) ANABEL HERNÁNDEZ (https://tinyl.co/4303).

En tiempos de FELIPE CALDERÓN, dice ANABEL, cuando el exfiscal era rector de la Universidad de las Américas y (en sus ratos libres) diputado por Movimiento Ciudadano, recibía regalos costosísimos por parte de cierto caballero (lo recordará usted) de nombre LUIS CÁRDENAS PALOMINO, exmando policiaco y brazo derecho de GENARO GARCÍA LUNA.

De GERTZ también se mencionan propiedades cuantiosas en ciudades como Madrid, Nueva York, París o Santa Mónica, California, lo cual ha nutrido la percepción de que el hombre goza de un patrimonio vigoroso.

Aún así, se volverá a sacrificar en el altar del servicio público, según dicen “en una embajada amiga”, la cual algunos comentócratas identifican como la sede diplomática de México en Berlín. Suertudote.

