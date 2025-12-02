Destaca rector crecimiento de la UAT y expansión académica rumbo al 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, señaló que la institución se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, impulsada por la ampliación de la matrícula y el fortalecimiento de la oferta académica en todo el estado.

Expuso que se han redoblado esfuerzos para abrir más espacios educativos y responder a la creciente demanda formativa de la juventud tamaulipeca, ya que la UAT registra, actualmente, alrededor de 47 000 estudiantes.

Este incremento global es resultado del impulso tanto a la apertura de nuevos programas como a la expansión de infraestructura y modalidades educativas en diversas regiones del estado.

Destacó que, en el presente ciclo escolar, la Universidad fortaleció los niveles medio superior y superior, resaltándose una estrategia que incluye la apertura de preparatorias, la consolidación de unidades a distancia y la educación virtual.

Subrayó el crecimiento del Bachillerato Virtual UAT que, actualmente, reúne a más de mil aspirantes de distintos municipios de Tamaulipas y de varios estados del país, e incluso de comunidades en Estados Unidos, lo que confirma una expansión educativa que trasciende las fronteras estatales.

Detalló que la Universidad integró doce nuevas licenciaturas en el pasado mes de agosto, a las que se sumarán dos programas adicionales en enero de 2026, con el objetivo de ofrecer más alternativas de formación profesional acordes con las necesidades actuales y emergentes del entorno productivo.

Adelantó que la UAT mantendrá esta ruta de expansión durante el próximo año, mediante la incorporación de nuevas preparatorias, el fortalecimiento de las unidades a distancia y la implementación de herramientas tecnológicas que permitan ampliar aún más la cobertura educativa en los municipios del estado.

El rector Dámaso Anaya puntualizó que este modelo de expansión combina la apertura de nuevas preparatorias presenciales, como la recientemente establecida en Nuevo Laredo, con el desarrollo de una plataforma virtual robusta. Del mismo modo, se reactivaron las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC) en municipios como González, Jiménez, San Fernando y Tula, ampliando la capacidad de atención educativa en zonas estratégicas del territorio tamaulipeco.