DIF Victoria y Club Rotario Ciudad Victoria Bicentenario presentaron el mural “End Polio Now”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El DIF Victoria, encabezado por su presidenta Lucy de Gattás, presentó en sus instalaciones el mural “End Polio Now”, realizado en colaboración con el Club Rotario Ciudad Victoria Bicentenario como parte de la campaña global de sensibilización sobre la importancia de la prevención y la vacunación contra la poliomielitis.

El evento contó también con la presencia del alcalde Eduardo Gattás, quien acompañó la entrega de esta obra simbólica que busca acercar a la comunidad un mensaje de responsabilidad social y salud preventiva, resaltando la importancia de mantener alianzas que promuevan el bienestar de las familias victorenses.

Posteriormente, el presidente del Club Rotario Ciudad Victoria Bicentenario, el Dr. Marggid, explicó que esta iniciativa se suma a los esfuerzos internacionales promovidos por Rotary International para continuar impulsando la erradicación de la polio en el mundo y además, entregó un reconocimiento a la Presidenta Lucy de Gattás por brindar la oportunidad de instalación del mural en el DIF Victoria, representando un vínculo entre organizaciones civiles y el municipio para fortalecer la difusión de mensajes preventivos.

El DIF Victoria reiteró que su participación en este proyecto se centra en la sensibilización comunitaria, promoviendo la importancia de la vacunación como medida esencial de salud pública.