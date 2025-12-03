Marco Antonio Vázquez Villanueva

Pobres criaturas…

La elección del nuevo, o de la nueva, Fiscal General de la República será uno de esos actos llenos de simbolismos, de esos que marcará la era de Claudia Sheinbaum ya que le dejará claro a todo México quien manda en el país.

Por lo pronto la débil y extraviada oposición ni siquiera es capaz de reaccionar con inteligencia, pareciera que no se acuerdan cuando despilfarraban todo el poder en cosas peores a esta y ya anuncian que “hay una favorita”, socarronamente dicen estar de nervios y junto a ello le ponen el nombre de Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la Presidenta, como quien resultará electa en el proceso en el que ahora quedan 10 prospectos.

La realidad es que avanza en gobernabilidad la actual administración de Sheinbaum. Antes logró darle un golpe demoledor a quienes no querían creer en su liderazgo, lo hizo de tal forma que quedaron reducidos a casi nada con todo y nombramientos rimbombantes que todavía ostentan (ponga el nombre de Adán Augusto López que es presidente del Senado, Ricardo Monreal dirigente de la Cámara de Diputados y hasta el de Andy López que es Secretario de Organización de Morena en esta lista), eso más el afianzamiento de su equipo.

A la oposición ya no le quedan muchos espacios y ante la incapacidad de avanzar se contradicen un día si y otro también, porque parecen olvidar que ayer, con la reaparición de Andrés Manuel López Obrador para anunciar un libro, gritaron a los cuatro vientos que el expresidente es el titiritero y pretendía seguir mangoneando a la presidenta, sí, a la misma que ahora acusan de tener todos los hilos del poder en la mano y que caerá en el autoritarismo de nombrar una fiscal a su modo, ¿pues quién los entiende?

Los hechos solo reflejan que los del pasado y secuaces se equivocaron al pensar que se podían recuperar a la salida de Andrés Manuel, obtener algo de poder que según ellos les iba a permitir impunidad, tal vez continuar saqueando un poco los presupuestos, más aún, que les daría la oportunidad de seguir incrustados en los dineros públicos ya que lejos de los mismos no se sienten nada bien.

Va despacio Claudia, quién lo sabe, lo único claro es que va bastante fuerte, firme en sus acciones, con una mayor inteligencia y precisión que en el pasado, tendrá su Fiscalía y prepárense que seguirá la Cámara de Diputados lo que le permitirá fortalecerse para dejar su sello y a su delfín a la hora de su salida.

Por supuesto, la soberbia de los opositores es tanta que piensan podrán regresar a seguir haciendo de las suyas en este país, pero no traen nada en el morral, andan asustando con el petate del muerto diciendo que AMLO se prepara para dar un golpe de Estado, luego que Claudia es un títere, después que Claudia es autoritaria y que nombrará una fiscal a modo, para cerrar afirmando que estaremos como en Venezuela o Cuba, vaya pues, lo que se les ocurra a cada momento, total, saben que la mentirá quizá no mata, pero mancha.

La verdad es que las probabilidades de que la candidata de la presidenta, Ernestina Godoy, sea la nueva Fiscal son casi del cien por ciento, de eso no hay duda, pero más real es que este México no quiere regresar al pasado o por lo menos no se siente ofendido con estos actos.

Entonces, le decía, la realidad es que Claudia ya ha tomado casi todo el poder que le es permitido por la Constitución, y quizá poco más, el que le pertenecía por haber ganado la confianza del pueblo en las urnas y, créalo, es cuestión de poco tiempo que pueda tomar todo el control de este México lindo y querido, por una simple razón, la presidenta y los de su grupo no son improvisados, saben que los libritos detallan que el poder no se comparte por cuestiones de gobernabilidad, de control, de aplicar sus proyectos.

Por eso no han cejado en su chamba de empoderarse en las áreas estratégicas, la seguridad pública y la Fiscalía, en el Congreso lo harán el siguiente año, en lo económico tienen sus proyectos en marcha.

Y si, los opositores tendrán que ir entendiendo que son el pasado y eso ya pasó, más aún, que hasta hoy en el país no hay reversa por lo que para ellos la situación más que de atacar es de sálvese quien pueda, es comprender que por un principio de gobernabilidad el poder no se les comparte y que este lo tomará el gobierno de Claudia en forma tersa y efectiva como hasta hoy, o de la que se haga necesaria como lo han experimentado hasta miembros de Morena como los arriba mencionados y otros, y agregue a ello, que la fuerza de la Presidenta seguirá aumentando mientras ellos, sus opositores, se porten como pobres criaturas que se ponen a llorar en estos temas o en otros como si no supieran de que se trata, lo dicho, deben tratar de crecer, de ser más inteligentes…

DESTACA RECTOR CRECIMIENTO DE LA UAT Y EXPANSIÓN ACADÉMICA RUMBO AL 2026… El rector Dámaso Anaya expresó que la UAT registró este año una matrícula histórica de alrededor de 47 000 estudiantes, como resultado de la apertura de nuevas carreras y preparatorias, así como programas de educación virtual.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, señaló que la institución se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, impulsada por la ampliación de la matrícula y el fortalecimiento de la oferta académica en todo el estado.

Expuso que se han redoblado esfuerzos para abrir más espacios educativos y responder a la creciente demanda formativa de la juventud tamaulipeca, ya que la UAT registra, actualmente, alrededor de 47 000 estudiantes.

Este incremento global es resultado del impulso tanto a la apertura de nuevos programas como a la expansión de infraestructura y modalidades educativas en diversas regiones del estado.

Destacó que, en el presente ciclo escolar, la Universidad fortaleció los niveles medio superior y superior, resaltándose una estrategia que incluye la apertura de preparatorias, la consolidación de unidades a distancia y la educación virtual.

Subrayó el crecimiento del Bachillerato Virtual UAT que, actualmente, reúne a más de mil aspirantes de distintos municipios de Tamaulipas y de varios estados del país, e incluso de comunidades en Estados Unidos, lo que confirma una expansión educativa que trasciende las fronteras estatales.

Detalló que la Universidad integró doce nuevas licenciaturas en el pasado mes de agosto, a las que se sumarán dos programas adicionales en enero de 2026, con el objetivo de ofrecer más alternativas de formación profesional acordes con las necesidades actuales y emergentes del entorno productivo.

Adelantó que la UAT mantendrá esta ruta de expansión durante el próximo año, mediante la incorporación de nuevas preparatorias, el fortalecimiento de las unidades a distancia y la implementación de herramientas tecnológicas que permitan ampliar aún más la cobertura educativa en los municipios del estado.

El rector Dámaso Anaya puntualizó que este modelo de expansión combina la apertura de nuevas preparatorias presenciales, como la recientemente establecida en Nuevo Laredo, con el desarrollo de una plataforma virtual robusta. Del mismo modo, se reactivaron las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC) en municipios como González, Jiménez, San Fernando y Tula, ampliando la capacidad de atención educativa en zonas estratégicas del territorio tamaulipeco.

INICIA GOBIERNO DE TAMAULIPAS PAGO DE BECAS ESCOLARES 2025-2026… Con el objetivo de respaldar a las familias de la burocracia estatal, la secretaria de Administración del Estado de Tamaulipas, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó el inicio del primer pago de Becas Escolares a Servidores Públicos e Hijos 2025-2026.

Las becas se entregarán del 3 al 10 de diciembre en tres sedes: el 3 de diciembre en el Edificio Miguel Alemán para la Secretaría de Finanzas, Oficinas del Ejecutivo, Secretaría General de Gobierno y rezagados; y el 4 y 5 de diciembre en la Torre Bicentenario para la Secretaría de Administración, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Turismo, Tribunal de Arbitraje, Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Energético, SEDUMA, Secretaría de Obras Públicas y rezagados.

El 8 de diciembre se entregará a personal de Seguridad Pública con apellidos de la A a la L, y el 9 de diciembre a quienes tienen apellidos de la M a la Z, en el Complejo Estatal de Seguridad Pública. Finalmente, el 10 de diciembre se atenderá en el Edificio Miguel Alemán a los rezagados que no pudieron acudir en fechas anteriores.

Luisa Eugenia Manautou Galván señaló que este beneficio es resultado de las políticas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, encaminadas a fortalecer el bienestar de las y los servidores públicos, reconociendo su dedicación y compromiso con la transformación de Tamaulipas.

Cada beneficiario deberá presentar una copia de su credencial de elector por ambos lados, con una copia por cada becado. Para consultar más información, se debe ingresar al siguiente enlace: https://staticstam.tamaulipas.gob.mx:9000/sitam/ms050/imagenes/PAGO%20DE%20BECAS%202025.pdf

INTENSA JORNADA DEL PLAN EMERGENTE DE BACHEO EN LA CALLE MATAMOROS DE CIUDAD VICTORIA… En gira de supervisión de obras, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez llevo a cabo un recorrido por la calle Matamoros, donde se implementa el Plan Emergente de Bacheo que, a la fecha, acumula 17 mil metros cuadrados de asfalto rehabilitado.

“La rehabilitación de avenidas y calles no se detiene, vamos a seguir trabajando, junto con el gobernador Américo Villareal Anaya, hasta que la Capital tenga la infraestructura vial que merece” dijo a vecinos del sector y automovilistas que transitaban por el lugar.

Este día, cuadrillas de bacheo realizaron trabajos de retiro de material dañado, preparación de base y compactación de la mezcla, del Eje Vial al libramiento Portes Gil, sobre la calle Matamoros, con lo que se dio respuesta al reporte ciudadano recibido a través del número de atención 072.

La jornada, incluyó labores de rehabilitación de pavimento en la colonia Lomas de Guadalupe, en el tramo carretero de salida a Llera; días antes en zona centro, y calles y accesos de los fraccionamientos Las Américas, Paseo de Los Olivos, Barrio de Pajaritos, San Gabriel y Los Olivos.

