Extorsión desde la bartolina

Cd. Victoria, Tam.- Nota nacional generada en Reynosa. Autoridades federales y estatales desarticulan banda dedicada a la extorsión telefónica. Lo comprometedor: operaban desde la penitenciaría local. Hay 12 reos involucrados en dicha célula.

Dio vuelta al país la foto donde aparecen formados en línea, con su uniforme caqui, mirando a la cámara, esposados por la espalda. La nueva orden de aprehensión es de mera rutina, Ya estaban adentro. Desde la misma crujía quedan ahora a disposición de la Fiscalía Federal de la República para los nuevos cargos que les serán instruidos.

Usaban 80 líneas telefónicas de varias compañías y disponían de 70 cuentas bancarias para recibir los depósitos de sus víctimas. Buena pregunta, ¿a qué autoridad podríamos responsabilizar de que dicha célula haya operado con tanta libertad?

En principio, directivos y guardias del presidio. Pero más arriba también. Amén de los operadores del servicio telefónico y, por supuesto, los propios bancos.

Pendiente indagar si la negativa a pagar por parte de sus potenciales víctimas generó otros delitos. Aún encerrados, los acosadores tienen cómplices afuera, dispuestos a cumplir sus amenazas.

Las víctimas de esta banda criminal eran grupos vulnerables como adultos mayores y adolescentes, todos del vecino municipio de Matamoros, con la amenaza ya conocida de hacer daño a sus familias si no les depositaban las cantidades exigidas. Con un dato adicional que ilustra bien el ejercicio impune de estos atracos. El 98% no se denuncia.

CÁRCELES SIN CONTROL

El golpe referido figuraría entre los primeros resultados de la flamante Estrategia Nacional contra la Extorsión, brazo ejecutor de la nueva ley aprobada en las cámaras, de la cual me ocupé en este espacio (Interiores, “A prueba, ley antiextorsión”, jueves 20 de noviembre de 2025: https://tinyl.co/43JP).

Delito grave y persistente que además detona otros ilícitos. Hasta ahora han fracasado los esfuerzos institucionales para erradicarlo de los centros de reclusión. La convivencia se vuelve connivencia entre alcaides, celadores y huéspedes penitenciarios.

En febrero del presente 2025 se reportaba que Tamaulipas junto con Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Guerrero serían las entidades con mayor índice de extorsión telefónica y secuestros virtuales, en su mayoría, desde reclusorios.

Ello, pese a la alerta emitida por las autoridades al promover la denuncia anónima al número 089 y exhortar a la ciudadanía para que verifique identidades antes de actuar, en el caso del secuestro virtual donde se involucran presuntos familiares. Amén de jamás contestar números desconocidos.

Y, mire usted, el problema no es privativo de los penales fronterizos. En marzo pasado se reportó que el de Altamira genera hasta seis millones de pesos mensuales por extorsiones telefónicas y cobros internos por bienes y servicios.

ESTADÍSTICA A LA ALZA

La Guardia Cibernética ofrecería otro dato en abril. Medio millar de extorsiones telefónicas en Tamaulipas entre enero de 2024 y 2025. Identificando 800 números usados para fines delictivos, con un daño material de 50 mil pesos por víctima, en promedio.

Entre los apuntes de la primera mitad de este año, aumentaron las amenazas de supuestos números extranjeros (ladas de Gran Bretaña y el norte de Estados Unidos) para robar datos vía WhatsApp. En Nuevo Laredo, el incremento de los secuestros virtuales.

En Matamoros, las víctimas son también gente joven. Durante el mismo mes de julio, trasciende el robo de datos telefónicos mediante envío de códigos por mensaje SMS. Ello, mientras ejidatarios de Reynosa reciben mensajes de falsos funcionarios de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) exigiendo pagos mediante el envío de documentos apócrifos vía WhatsApp.

Desde Campeche se denuncian extorsiones telefónicas procedentes de Tamaulipas. Autoridades frustran un “plagio virtual”, tras localizar a la víctima sana. En Guasave, Sinaloa, generan pánico llamadas amenazadoras realizadas (otra vez) desde un centro carcelario tamaulipeco

NEGRA FAMA NACIONAL

En julio se informó de más chantajes desde la misma cárcel altamirense afectando a municipios de Quintana Roo, como Chetumal y Bacalar. Fue tema en medios el caso de dos jóvenes obligados a esconderse en un hotel, tras la llamada de un sujeto que se dijo miembro de un grupo criminal y los amenazó con una muerte violenta si su madre no le depositaba 300 mil pesos.

Tras pedir auxilio al número correcto, intervinieron fiscalías y corporaciones de ambas entidades, los jóvenes fueron rescatados sin daño que lamentar. Al final la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión identificó el origen de la llamada. El penal de Altamira.

Lo curioso es que la voz amenazadora conocía pelos y señales de sus víctimas, incluyendo perfil, vehículo en el que viajaban y la ruta que seguían. Fue tema de CIRO GÓMEZ LEYVA.

En noviembre pasado fueron identificados 12 penales del país que concentran el 56% de las llamadas delictivas, entre ellos, Altamira y Matamoros. El bloqueo de celulares mediante los llamados “inhibidores de señal” arroja todavía resultados parciales.

El entrante 2026 inicia con la ley recién aprobada contra dichos delitos y una estrategia en marcha basada en tareas de inteligencia y avocada a la respuesta pronta. Habrá que medir resultados.

