Preside alcalde de Victoria reunión de Semáforo del Cuidado del Agua

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez presidió, junto al secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del gobierno del Estado, Raúl Quiroga Álvarez, la vigésima tercera reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua.

En su mensaje de bienvenida a los gerentes de organismos operadores del agua, Gattás Báez agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya el acompañamiento permanente en la toma de decisiones para garantizar el abasto del vital líquido a los tamaulipecos, y el legado hídrico que dejará en la Capital con la construcción de la segunda línea del acueducto.

“El Ing. Américo Villarreal Guerra construyó la primera línea del acueducto y hoy, su hijo, nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya asegura el futuro hídrico de los victorenses; sueño, convertido en obra, que tiene el firme y decidido respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que ha abrazado la causa del agua como prioridad nacional” expresó.

En su intervención, compartió breve informe de las acciones realizadas, a través de COMAPA Victoria, para cuidar y garantizar el abasto de agua, como el pago puntual de consumo del municipio, de pasivos en energía eléctrica, absorción del adeudo heredado y la inversión en rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado.

Por último, reconoció la experiencia y extraordinario trabajo del Ing. Raúl Quiroga Álvarez en la conducción del Semáforo del Cuidado del Agua, ante quién reiteró la colaboración institucional para seguir impulsando la política hídrica del gobernador de Tamaulipas que garantice el abasto de agua y bienestar de las familias tamaulipecas.