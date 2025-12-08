Beneficia DIF Tamaulipas a familias de González con la Feria Mercado de Alimentos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

González, Tamaulipas.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó a la cabecera municipal la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien”, una acción dirigida a la población abierta con atención prioritaria para grupos que requieren mayor apoyo.

Durante la jornada se entregaron mil paquetes alimentarios integrados por hortalizas frescas cosechadas por productores regionales, además de artículos esenciales de la canasta básica. Todo fue dispuesto en una bolsa ecológica reutilizable elaborada por mujeres y hombres que participan de manera habitual en la Casa Club del Adulto Mayor y en el CEDIF Clarita Nava de Ulibarri.

Acelga, betabel, brócoli, calabaza, cebolla, chile, chorizo, cilantro, elote, frijol, limón, nopal, queso fresco, repollo, tomate, tomatillo verde, zanahoria, harina de maíz, arroz, aceite y una dotación de filete de pescado integraron los paquetes. Los propios productores trasladaron sus cosechas desde diversas regiones del estado, lo que fortaleció el vínculo directo entre quienes siembran y las familias que recibieron los alimentos.

La entrega fue posible gracias al subsidio del 70% aportado por el Sistema DIF Tamaulipas y el 30% por el Gobierno Municipal de González, lo que significa que las familias beneficiadas obtuvieron los productos sin costo. Con ello, se impulsa que preparen en sus hogares comidas nutritivas que contribuyan a su bienestar y desarrollo.