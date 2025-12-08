Motociclistas protestan de forma pacífica; piden reducción de peaje

Redacción Infonorte

Para celebrar el Día del Motociclista (cada primer domingo de diciembre) este año en todo el país se realizaron manifestaciones pacíficas en las casetas de cobro más cercanas a las ciudades.

En Ciudad Victoria, los motociclistas se reunieron en la caseta de cobro Rumbo Nuevo que se ubica en el Ejido San Antonio, en el municipio de Jaumave.

Durante la reunión, el Consejo Motorizado Unido (CMU), presidido por Isui Fuentes, junto con diferentes moto clubes e independientes, informaron que solicitarán formalmente a la cámara de diputados un descuento del 25 por ciento adicional en el peaje de las casetas de cobro a nivel nacional, es decir pagar un 25 por ciento de lo que se le cobra a un vehículo convencional.